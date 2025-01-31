川普內閣提名戰！副總統范斯：參議員沒資格擋

范斯為川普總統的人事權辯護 。（彭博）

2025/01/31 21:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）近日接受福斯新聞（Fox News）專訪時，針對部分共和黨參議員可能反對總統川普提名內閣人選一事，直言「參議員無權做這些決定」。

福斯新聞報導指出，這番言論發表於參議院針對川普提名的聯邦調查局（FBI）局長人選帕特爾（Kash Patel）、國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard），以及衛生及公共服務部部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）進行確認聽證會的前一天。

請繼續往下閱讀...

帕特爾、加巴德與小羅勃甘迺迪被認為是川普內閣提名中，最具爭議性的三位人選，預料三人的任命案將面臨不少阻礙。范斯表示，雖然他相信三人最終都能獲得確認，但共和黨必須「為每一位提名人奮戰」。他讚揚參議院共和黨人「思想自由」且「獨立」，但也強調，總統有權決定其內閣成員。

「總統已經做了選擇，美國參議院的建議和同意權，不應用於阻止那些與你在單一議題上存在分歧的人，」范斯向福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）表示，「你們沒有權力做這些決定，這是川普總統的決定，他已經做了決定。」

范斯接著提到川普在2024年大選的致勝關鍵，就是他獲得了許多不同群體選民的支持，而這些群體以前從未投票給共和黨。他質疑，如果沒有加巴德和小羅勃甘迺迪等人的支持者，共和黨是否還能贏得大選？

范斯進一步表示：「川普贏得了廣泛支持，因為他吸引到不同以往的支持者。我們必須讓這些群體也有所斬獲。因此，我們的政府中除了有許多傳統共和黨人和國家安全鷹派，也需要一些能帶來新觀點的新面孔。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法