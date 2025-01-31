情報經驗匱乏、爭議纏身 川普提名加巴德被美媒列「危險名單」

美國總統川普提名的國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard），1月30日出席參議院情報委員會聽證會。（法新社）

2025/01/31 20:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普提名的國家情報總監（DNI）人選加巴德（Tulsi Gabbard），1月30日在參議院情報委員會聽證會上，將中國定調為美國「最大國安威脅」，並示警中國網攻危害。然而，她對TikTok的態度相對溫和，與同為川普提名、立場鷹派的聯邦調查局（FBI）局長人選帕特爾（Kash Patel）形成對比，凸顯其對中態度的複雜性。加巴德過去的爭議言行，也讓這項提名備受矚目，被視為對參議院共和黨影響力的考驗。

加巴德在聽證會上指出，中國是美國當前及未來最大的國安威脅，並以「伏特颱風」（Volt Typhoon）及「鹽颱風」（Salt Typhoon）等網攻事件為例，說明中國網攻的先進性和意圖竊取敏感數據。她呼籲美國應強化關鍵基礎設施、網路安全和情蒐能力，並加強與私部門和國際夥伴的合作。

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然而，據《南華早報》報導，加巴德在聽證會上被問及對TikTok的看法時，並未將其視為重大國安威脅。相較之下，帕特爾誓言打擊中國間諜活動，並將中國毒品走私列為首要任務。

這兩場聽證會，考驗著川普具爭議性的人事布局。帕特爾曾抨擊FBI是「深層政府最狡猾且強大力量之一」，難以獲得民主黨參議員支持。曾任夏威夷州聯邦眾議員、擁有軍旅背景的加巴德，則因缺乏情報工作經驗，其監督全美18個情報機構的資格受到質疑。帕特爾在參議院司法委員會聽證會上，強調中國情報行動構成日益嚴重的威脅，承諾加強保護關鍵基礎設施並打擊非法毒品走私。

43歲的加巴德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，參與過伊拉克戰爭。她是美國首位印度教徒及生於美屬薩摩亞的國會議員，曾角逐2020年美國總統選舉民主黨初選，但在同年10月退黨，並於2024年加入共和黨，同年8月表態支持川普參選總統。

然而，加巴德在外交政策上屢屢與美國主流政策相左，例如批評拜登總統支持烏克蘭，暗示普廷入侵烏克蘭有正當理由，反對美軍干預敘利亞內戰，並於2017年會晤敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）（美國早在2012年便與其斷交）。此外，她過去曾支持美國國家安全局（NSA）洩密者史諾登（Edward Snowden），此舉被兩黨視為危害國家安全。

據《法新社》報導，由於缺乏情報工作經驗，加上過往爭議言行，加巴德的提名案被美媒列入「危險名單」，被認為是川普所有內閣層級提名人選中「最脆弱的一位」。報導指出，只要有一位共和黨參議員反對，她的提名就無法獲得情報委員會支持，而共和黨領導層已表示，若無委員會支持，將不安排參議院全院會投票。

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）為加巴德辯護，反駁外界對其愛國心和忠誠度的質疑，強調她有20年軍旅生涯並通過5次FBI背景調查。然而，民主黨參議員華納（Mark Warner）則擔憂，若讓加巴德掌管18個情報機構，恐損害美國與盟友間的信任。參議院情報委員會的審查結果，將決定加巴德能否執掌美國情報體系。

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