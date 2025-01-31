美國法規禁售手槍給未滿21歲成人 上訴法院認違憲

美國政府過去數十年以來，都依法禁止持有聯邦執照的槍枝業者販售手槍給21歲以下成年人，但美國聯邦上訴法院今天認定這項法規違憲。（法新社）

2025/01/31 20:51

〔中央社〕美國政府過去數十年以來，都依法禁止持有聯邦執照的槍枝業者販售手槍給21歲以下成年人，但美國聯邦上訴法院今天援引最高法院近年作出擴大擁槍權的裁決，認定這項法規違憲。

路透社報導，美國國會在1968年通過的「綜合犯罪管制暨安全街坊法」（Omnibus Crime Control and Safe Streets Act）規範，禁止販售手槍給未滿21歲成年人。

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位於路易斯安那州紐奧良的美國第五巡迴上訴法院（5th U.S. Circuit Court of Appeals）今天作出違憲裁定，但第五巡迴上訴法院曾在2012年認定該禁令有效。

這也是首次有聯邦上訴法院認定，該禁令侵犯美國憲法第二修正案（Second Amendment）所賦予的「持有和攜帶武器」權利。

一群年齡介於18歲至20歲的民眾、槍枝權利團體「槍枝政策聯盟」（Firearms Policy Coalition）和「第二修正案基金會」（Second Amendment Foundation），曾在2020年對這項禁令提出挑戰。

第五巡迴上訴法院法官瓊斯（Edith Jones）的裁定意見書指出，先前裁決有誤，基於美國的槍枝管制歷史傳統，故認定這項禁令違憲。

瓊斯還提到：「最後，第二修正案條文已將18至20歲的個人納入『人民』範疇，並保障其持有和攜帶武器的權利。」

美國最高法院已於2022年在「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」（New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen）中裁定，現代槍枝管制措施必須「跟美國歷史上的槍枝管制傳統保持一致」。

槍枝政策聯盟主席康姆斯（Brandon Combs）透過聲明表示，針對這項基於年齡的不道德且違憲禁令，今天裁決堪稱一大勝利。

對於上訴法院今天的裁決，美國司法部尚未回覆路透社置評請求。

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