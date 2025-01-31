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    要賺翻了？1600元便宜畫作 疑為梵谷作品上看5億元

    在美國一場車庫拍賣以50美元售出的畫作，被認為是梵谷作品，上看1500萬美元。（圖擷自LMI Group International網站）

    在美國一場車庫拍賣以50美元售出的畫作，被認為是梵谷作品，上看1500萬美元。（圖擷自LMI Group International網站）

    2025/01/31 16:16

    陳姿文／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州一場車庫拍賣（garage sale，民眾在自家院子、車庫販賣舊物）中，以50美元售出（約新台幣1646元）的畫作，被紐約藝術公司認定是梵谷作品，若確實如此，畫作將上看1500萬美元（約新台幣4.93億元）。

    《UPI》報導，這幅畫當初便宜賣掉後，買家曾找上荷蘭的梵谷博物館進行分析，結果被認為不是梵谷的作品，藝術品公司LMI Group International旋即於2019年將其買下，並在本月28日公開長達450頁的報告，直指該畫出自梵谷之手。

    LMI表示，梵谷1889年在精神病院接受治療時，畫出了這幅名為《Elimar》的作品，同時期的畫作還有《星夜》。LMI找來了藝術專家、歷史學家、科學家展開全面調查，對繪畫材料、畫上Elimar字樣筆跡進行分析，得出這是梵谷原作的結論．公司將和梵谷專家、藝術品商分享報告。

    《CNN》報導，研究人員發現有1根頭髮嵌在畫布上，分析後確認來自人類男性，可惜由於DNA嚴重降解，難以和梵谷後代進行配對。

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