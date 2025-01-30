美對台承諾生變？ 保守派雜誌示警：「限制派」影響力擴大

拉馬斯瓦米主張，美國只應該因為台灣製造半導體而支持台灣。（美聯社）

2025/01/30 14:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨內「限制派」（restrainers）對台政策引發疑慮。美國保守派雜誌《國家評論》（National Review）警告，若主張美國收縮全球影響力的「現實主義者」，進入川普政府決策核心，台灣恐遭邊緣化。

企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）2023年參選共和黨總統黨內提名時，主張「美國只應該因為台灣製造半導體而支持台灣」。他在接受保守派評論員休伊特（Hugh Hewitt）訪問時表示，待美國2028年實現「半導體獨立」後，對台承諾將大幅降低。此一觀點反映美國民粹右派日益強化的「務實取向」，即優先考量自身利益而非戰略價值。

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與共和黨金主柯氏兄弟（Koch Brothers）關係密切的智庫「防務優先」（Defense Priorities）正影響川普團隊的國防政策。該智庫顧問考德威爾（Dan Caldwell）在國防部人事佈局中扮演關鍵角色，推動「美國優先」戰略。《國家評論》指出，過度強調「克制」將削弱美國在印太的威懾能力。

川普政府近期人事任命反映「限制派」影響力上升。新任東南亞事務副助理國防部長拜爾斯（John Byers）主張「放棄針對中國的好戰軍事行動」；負責中東事務的副助理國防部長迪米諾（Michael DiMino）對葉門胡塞武裝（Houthi）襲擊國際航運反應消極。《國家評論》認為，這顯示「限制派」正重新定義美國全球安全角色。

《日經新聞》駐華盛頓特派員森安健指出，這些政策制定者試圖將美中關係定位為「競爭而非敵對」，淡化中國威脅。部分人士更認為「台灣非正式盟友，美國不應為台灣與中國開戰」。若此觀點影響決策層，恐改變台灣在美國全球戰略中的地位。

近期川普揚言若台灣未加大對美投資，可能對台灣半導體產業徵收關稅。台灣外交部政務次長吳志中強調，台灣若遭攻擊將嚴重衝擊全球供應鏈。但若美國內部戰略思維轉變，對台承諾恐生變數。

《國家評論》警告，「限制派」主張雖在於避免「不必要的戰爭」，但若導致美國對印太安全承諾減弱，可能助長中國地緣戰略野心。美國全球影響力不僅來自軍事實力，更取決於與盟友的長期合作與信任。一旦美國調整對台政策，台灣安全形勢將更加脆弱，成為美國戰略收縮下最值得關注的變數。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）（右）1月27日在華盛頓特區首次以部長身分正式抵達五角大廈，他在美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown,Jr.）（左）陪同下，向媒體發表談話。（法新社）

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