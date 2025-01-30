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    美軍「黑鷹」直升機與客機相撞 最後通聯記錄曝光

    美國華府29日晚間發生飛安事故，載有64人的美國航空子公司PSA航空客機，與美國陸軍「黑鷹」直升機在華府雷根國際機場附近相撞後墜河，「黑鷹」直升機與塔台的通聯紀錄曝光。圖為警消搜救情形。（美聯社）

    美國華府29日晚間發生飛安事故，載有64人的美國航空子公司PSA航空客機，與美國陸軍「黑鷹」直升機在華府雷根國際機場附近相撞後墜河，「黑鷹」直升機與塔台的通聯紀錄曝光。圖為警消搜救情形。（美聯社）

    2025/01/30 13:20

    涂鉅旻／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府29日晚間發生飛安事故，載有64人的客機與陸軍「黑鷹」直升機在華府雷根國際機場附近相撞後墜河，當地警消正在進行大規模搜索行動。《美聯社》取得「黑鷹」直升機的最後通聯紀錄，顯示塔台管制人員已告知「黑鷹」機組人員有一架客機即將接近，但「黑鷹」直升機人員並無回應，隨後兩機便相撞墜落。

    根據《美聯社》取得的塔台錄音訊息顯示，在事故發生前30秒，一名塔台管制員詢問「黑鷹」是否有看到準備降落的龐巴迪CRJ700系列客機：「PAT25，你有看到CRJ了嗎？」過沒多久，塔台管制員再次呼叫：「PAT25你通過CRJ後方了。」幾秒後兩機便相撞。而在過程中，「黑鷹」疑似沒有回應塔台管制員的呼叫。

    據了解，這架美國航空5342號班機，是一架由其子公司PSA航空營運的龐巴迪CRJ700區域航線客機，載有60名乘客與4名機組人員；美國陸軍「黑鷹」直升機則有3名機組人員，美國國防官員透露，該架「黑鷹」在事故發生當下，正在進行飛行訓練。

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