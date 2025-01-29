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    呷甜甜！孕婦在甜甜圈店停車場生子 全家獲贈一年份

    美國阿拉巴馬州孕婦在甜甜圈連鎖店Krispy Kreme的停車場分娩，Krispy Kreme向孕婦一家免費提供一年份的甜甜圈。（法新社）

    美國阿拉巴馬州孕婦在甜甜圈連鎖店Krispy Kreme的停車場分娩，Krispy Kreme向孕婦一家免費提供一年份的甜甜圈。（法新社）

    2025/01/29 11:47

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州孕婦貝內特（Sha'nya Bennett），近來帶著5歲兒子前往醫院時突然感到宮縮，連忙停在甜甜圈連鎖店Krispy Kreme的停車場分娩，Krispy Kreme為了慶祝新生兒的到來，向貝內特一家免費提供一年份的甜甜圈。

    《UPI》報導，貝內特透露，她當時和孩子他爸米契爾（Keon Mitchell）一起出門，在距離目的地弗勞爾斯醫院（Flowers Hospital）還有1英里（約1.6公里）時，感覺到自己快生了，只好就近停在多森（Dothan）的甜甜圈店面旁。

    由於當時恰逢大雪，Krispy Kreme並未開門，因此現場沒有其他人可以提供幫助，在等待醫護人員前來時，貝內特就這樣靠著自己順利生產，隨後她和嬰兒都被送往醫院檢查，目前已出院返家。

    這間Krispy Kreme的店經理弗倫奇（Laura French）表示，他們將向貝內特一家提供一年份的甜甜圈，並提議小孩1歲生日派對來店裡舉辦。

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