「吉伊卡哇」萌翻高雄港灣 日本粉絲超羨慕︰想飛台灣朝聖
2025高雄冬日遊樂園在愛河灣開幕，與日本超人氣IP《吉伊卡哇》合作，推出「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔（烏薩奇）」3位主要角色的造型氣球，吸引大批粉絲朝聖。（資料照）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕2025高雄冬日遊樂園在愛河灣開幕，活動與日本超人氣IP《吉伊卡哇》（ちいかわ、Chiikawa）合作，推出「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔（烏薩奇）」3位主要角色的造型氣球，吸引大批粉絲朝聖。活動現場照片與影片在社群平台瘋傳，許多日本「吉友」羨慕不已，直呼想飛台灣朝聖。
綜合日媒報導，台灣高雄舉辦的「2025高雄冬日遊樂園」，與日本IP《吉伊卡哇》舉辦夢幻合作，活動25日正式開幕，當天吸引高達1萬人到場，就為觀賞《吉伊卡哇》的巨大造型氣球。根據高雄市政府觀光局介紹，活動期間遊樂園區域將開放20多個兒童遊樂項目、食品銷售以及表演，展出到2月16日。
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不少到愛河灣朝聖的「吉友」將照片、影片分享到社群平台，意外引起大量日本「吉友」關注與討論。其中，台灣民眾在社群平台「X」（原推特）分享「吉伊卡哇」與「小八貓」的氣球，被主辦單位放到海面上的14秒短片，累計超過1165萬人次瀏覽、17萬人按讚。
不少日本「吉友」說，「又大又可愛」、「我想飛去台灣高雄朝聖」、「居然不是CG影片，台灣好厲害」、「希望日本也有單位願意這麼做」、「吉伊卡哇成為台灣的海軍兵器！？」、「它們實在太大了，不能稱為『小傢伙』」、「希望高雄展出結束後，能借給大阪世博會使用」、「拜託日本別再報導富士電視台了，多報導台灣高雄吧！」。
【登場】海に浮かぶ巨大な「ちいかわ」 台湾https://t.co/YkBa1HFEWp— ライブドアニュース （@livedoornews） January 27, 2025
高雄市政府が主催する冬のイベントの一環で、ちいかわのほか、ハチワレとうさぎのバルーンが展示されている。イベントの開幕式が行われた25日には、周辺に1万人以上の人々が集まったという。展示は2月16日まで。 pic.twitter.com/FSsyxYbGzf
出海了— 怪獣ジュリア （@YiGWu） January 25, 2025
ちいかわ 高雄 pic.twitter.com/shO91afoXS
轉自邁邁市長的噗浪— 怪獣ジュリア （@YiGWu） January 25, 2025
ちいかわ 高雄 pic.twitter.com/itil2pqKai
ちいかわ-1.0 pic.twitter.com/OOQ7nGdwC7— A士????????＠高雄警備府 （@kitsunefukka） January 25, 2025
ちいかわ、ハチワレ…— ぽよたん???????? （@_pochan_dayo） January 25, 2025
海外はスケールが違うなー笑#ちいかわ#ハチワレ#台湾#高雄 pic.twitter.com/fTnqiE8MnG
夜のちいかわ、ハチワレ、そしてうさぎ#台湾#高雄#ちいかわ#ハチワレ#うさぎ pic.twitter.com/e5bLQhQJ1A— ぽよたん???????? （@_pochan_dayo） January 25, 2025
ちいかわ級護衛艦— 台湾史.jp （@Formosanhistory） January 27, 2025
装備:萌萌 pic.twitter.com/vmsOCoNXXv
台湾ちいかわ！！！！高雄ライトレールのラッピング動画で撮れた！！！タイミングギリギリ pic.twitter.com/qi8PkcrqVN— だりま （@tere_ra_su） January 25, 2025