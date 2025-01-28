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    「吉伊卡哇」萌翻高雄港灣 日本粉絲超羨慕︰想飛台灣朝聖

    2025高雄冬日遊樂園在愛河灣開幕，與日本超人氣IP《吉伊卡哇》合作，推出「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔（烏薩奇）」3位主要角色的造型氣球，吸引大批粉絲朝聖。（資料照）

    2025高雄冬日遊樂園在愛河灣開幕，與日本超人氣IP《吉伊卡哇》合作，推出「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔（烏薩奇）」3位主要角色的造型氣球，吸引大批粉絲朝聖。（資料照）

    2025/01/28 21:41

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025高雄冬日遊樂園在愛河灣開幕，活動與日本超人氣IP《吉伊卡哇》（ちいかわ、Chiikawa）合作，推出「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔（烏薩奇）」3位主要角色的造型氣球，吸引大批粉絲朝聖。活動現場照片與影片在社群平台瘋傳，許多日本「吉友」羨慕不已，直呼想飛台灣朝聖。

    綜合日媒報導，台灣高雄舉辦的「2025高雄冬日遊樂園」，與日本IP《吉伊卡哇》舉辦夢幻合作，活動25日正式開幕，當天吸引高達1萬人到場，就為觀賞《吉伊卡哇》的巨大造型氣球。根據高雄市政府觀光局介紹，活動期間遊樂園區域將開放20多個兒童遊樂項目、食品銷售以及表演，展出到2月16日。

    不少到愛河灣朝聖的「吉友」將照片、影片分享到社群平台，意外引起大量日本「吉友」關注與討論。其中，台灣民眾在社群平台「X」（原推特）分享「吉伊卡哇」與「小八貓」的氣球，被主辦單位放到海面上的14秒短片，累計超過1165萬人次瀏覽、17萬人按讚。

    不少日本「吉友」說，「又大又可愛」、「我想飛去台灣高雄朝聖」、「居然不是CG影片，台灣好厲害」、「希望日本也有單位願意這麼做」、「吉伊卡哇成為台灣的海軍兵器！？」、「它們實在太大了，不能稱為『小傢伙』」、「希望高雄展出結束後，能借給大阪世博會使用」、「拜託日本別再報導富士電視台了，多報導台灣高雄吧！」。

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