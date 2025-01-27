歡迎「數位遊牧人」 紐西蘭放寬簽證規定可邊玩邊工作

紐西蘭皇后鎮和飛行傘玩家。（彭博）

2025/01/27 19:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕紐西蘭政府為了提振觀光和經濟，27日宣佈將放寬簽證規定，允許外國人到該國旅行兼工作，希望開發遠距工作的「數位遊牧人」市場。

《路透》27日報導，紐西蘭移民部長史丹福（Erica Stanford）27日在記者會上宣佈這項新政策，表示「這是紐西蘭能夠開發的一塊全新觀光客市場，我們希望大家將我國視為一個來旅遊的同時，也能工作的理想地方」。

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這項外國人短期停留簽證（visitor visa）新規定，27日起生效。史丹福說，她還不確定會有多少人使用，但是「數位遊牧」簽證在外國「極為受歡迎」，紐西蘭正鎖定這批希望能在這裡，兼顧工作和旅遊的族群。

史丹福說，「我期待他們在這裡，會停留比通常來此的時間還長，並且因為停留更久，會有更多消費，我們真正期待他們會愛上這個地方」。

紐西蘭經濟在去年第3季進入技術性衰退，政府正苦思振興經濟成長之道；該國觀光產業至今尚未從新型冠狀病毒（Covid-19）疫情恢復，外國觀光客數量僅回到疫前約86%的水準。經濟發展部長威里斯（Nicola Willis）表示，「政府希望透過新的簽證規定，讓紐西蘭成為向世界人才展開雙臂的地方」。

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