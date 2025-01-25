菲律賓船隻鐵線礁海域遭中國騷擾 被迫暫停科學調查

菲律賓指控中國騷擾其漁業局船隻，被迫暫停在南海的科學調查。（法新社）

2025/01/25 22:35

〔記者陳泓達／台北報導〕中國和菲律賓又在南海爭議海域爆發衝突！這次爭議發生於南沙群島北部的鐵線礁（Sandy Cay）。菲律賓海岸防衛隊聲明，菲律賓漁業局2艘從事科學調查的剛性充氣艇，24日前往當地採集沙子樣本途中，遭遇3艘中國海警船「侵略性動作」，以及4艘小船「騷擾」，還有1架中國海軍直升機在上空以「不安全高度」盤旋。

美聯社指出，南海對全球貿易與安全至關重要，中國卻在主權有爭議的狀態下，頻頻採取強硬行動，考驗美國總統川普對中國的態度與作法。

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鐵線礁距離菲國實際控制的中業島約2.5海里，僅退潮時露出，另一側有中國填海造陸軍事化的渚碧礁虎視眈眈。菲國海防隊指出，漁業局這次出船目的為進行科學調查，已因「中國海上部隊持續騷擾且無視安全」而暫停。

菲中兩國甫於16日就南海議題，舉行雙邊磋商機制第10次會議，雙方當時同意在存有分歧與爭議的情況下，透過對話協商，尋求共識與雙邊合作。美聯社報導，菲律賓2017年曾計畫在鐵線礁建立漁民避難所，遭中國抗議後，時任菲國總統杜特蒂即下令撤出，雙方當時也同意，不再於主權有爭議的南海佔領新領土，中國卻自此開始在附近進行軍事部署至今。

中國海警局新聞發言人劉德軍25日則聲稱，「菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集」，「中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

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