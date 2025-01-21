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    中共偷改新任美卿譯名 網諷：制裁的是「盧比奧」不是「魯比奧」

    美國參院一致通過魯比歐出任美國國務卿。（法新社）

    美國參院一致通過魯比歐出任美國國務卿。（法新社）

    2025/01/21 13:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕對中強硬派、遭中共兩度制裁的佛州共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio），20日獲聯邦參議院全體通過提名，出任國務卿。媒體發現，中國外交部近日已悄悄更改其譯名，將原先的「盧比奧」改名「魯比奧」。前外交官指，此舉疑似官方為制裁「盧比奧」解套。

    《自由亞洲電台》報導，魯比歐15日在美國參議院外交關係委員會召開的確認聽證會上譴責中國。翌日（16日），有外媒在中國外交部例行記者會上就此提問中方的回應，在中國外交部官網發布的文稿中，皆以「魯比奧」稱呼。而在此前，中國外交部和中國官媒皆使用「盧比奧」的譯名。

    報導指出，中國官方這個不動聲色的「改名」動作，引發網友熱議。旅居日本的作家、資深媒體人賈葭在社群平台X寫道：「候任國務卿盧比奧被正式改名為『魯比奧』，所謂開弓沒有回頭箭，制裁名單不會撤，但可以改名字，改了他就能來了。」

    早在去年11月，魯比歐被川普提名國務卿後次日，就有中國網友預見中共當局和官媒極有可能用「改名」的方法，給自己找下台階。

    當時網友調侃：「中國政府已經想到解決方案，就是給盧比奧改名，這樣未來的美國國務卿和被制裁的美國議員就不是同一人了」；「我們制裁的是盧比奧，不是魯比奧」；「盧比奧是過去式，現在被尊稱為魯比奧。」

    報導引述中國駐雪梨總領館前政治領事陳用林表示，中國外交部編譯室及《新華社》譯名室，對國外政治人物都有非常確定的譯名，且使用也非常規範。而中國外交官和官媒的變化，顯然是官方討論後做出的改變，是對早期制裁行為解套和下台階。

    陳用林續指，這也象徵內外交困的中國政府，以軟化姿態對待美國新政府，但魯比歐等新內閣成員，早已看清與全球民主國家為敵的中共政權。

    中國旅英作家馬建直指，中共又像以往一樣玩「文字遊戲」。

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