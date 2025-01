以哈停火生效！3人質換90囚犯 民眾悲喜交織

這張由哈瑪斯媒體辦公室發布的影片截圖,3名以色列人質,左起分別為蜜莉·達瑪里(Emily Damari,左)、羅米·戈南(Romi Gonen)和多倫·斯坦布雷赫(Doron Steinbrecher),她們在被移交給紅十字國際委員會之前,坐在哈瑪斯車輛中。(法新社)

2025/01/20 18:44

[編譯陳成良/綜合報導]以色列與哈瑪斯(Hamas)的停火協議20日正式生效,三名被哈瑪斯囚禁於加薩(Gaza)的以色列人質與90名被囚於以色列的巴勒斯坦囚犯進行了首批交換。這項由卡達、美國和埃及斡旋達成的協議,為長達15個月的以哈衝突帶來一線和平曙光,也讓雙方民眾的心情五味雜陳。

《美聯社》報導,根據協議,哈瑪斯將在42天內分批釋放33名以色列人質,以換取以色列釋放近2000名巴勒斯坦囚犯,並增加對加薩走廊(Gaza Strip)的燃料和物資援助。此次首批獲釋的以色列人質包含蜜莉·達瑪里(Emily Damari,左)、羅米·戈南(Romi Gonen)和多倫·斯坦布雷赫(Doron Steinbrecher)三名女性,她們在 2023年10月7日哈瑪斯對以色列的突襲中被擄走,並被囚禁於加薩長達471天。

同日,90名巴勒斯坦囚犯(皆為女性或青少年)從以色列位於約旦河西岸(West Bank)雷馬拉(Ramallah)附近的奧佛監獄(Ofer prison)獲釋。以色列當局公布的名單顯示,超過230名因對以色列人發動致命襲擊而被判處無期徒刑的巴勒斯坦囚犯,將被驅逐出境,主要前往卡達或土耳其。獲釋囚犯中包括62歲的解放巴勒斯坦人民陣線(Popular Front for the Liberation of Palestine)重要成員賈拉爾(Khalida Jarrar)。

在約旦河西岸的拜圖尼亞鎮(Beitunia),獲釋的巴勒斯坦囚犯抵達時受到熱烈歡迎,包括人群的歡呼、燃放煙火以及有人爬上巴士揮舞哈瑪斯旗幟的細節。「今天所有獲釋的囚犯對我們來說都像是家人。 他們是我們的一部分,即使他們沒有血緣關係。」23歲的阿布·夏克 (Amanda Abu Sharkh) 說。

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示,他已獲得即將上任的美國總統川普保證,若有必要,以色列可以繼續打擊哈瑪斯。此協議的達成,也歸功於即將卸任的拜登政府和即將上任的川普政府的施壓。在加薩市,三名人質在數千名巴勒斯坦人(包括哈瑪斯武裝分子)的注視下,被移交給國際紅十字會。「整個國家都張開雙臂歡迎你們,」納坦雅胡向獲釋人質說道。哈瑪斯一名高級官員表示,下一批人質和囚犯的交換將在本週六(25日)進行。

停火協議生效後,加薩與以色列上空出現了2023年10月7日以來首次的平靜。超過600輛載運人道救援物資的卡車得以進入加薩。在加薩北部的賈巴利亞(Jabalia),民眾走過滿目瘡痍的街道,回到了被夷為平地的家園。「我們終於到家了。雖然已經沒有家了,只剩下廢墟,但這仍然是我們的家。」43歲的拉娜·穆森(Rana Mohsen)感慨地說。儘管停火帶來一線希望,但仍有近百名以色列人質被扣押在加薩,他們的命運仍是未知。

獲釋的巴勒斯坦囚犯妮妲·扎格比(Nidaa Zaghebi)在約旦河西岸的傑寧(Jenin),受到女兒們的迎接。(法新社)

