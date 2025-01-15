北韓高級購物中心有「IKEA」 瑞典總公司：假的！

北韓平壤的購物商場出現多家國際知名大牌。（本報合成，擷取自TikTok）

2025/01/15 17:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓首都平壤的柳京廣場購物中心近日因出現多家國際知名品牌而引發爭議，當中「Dior」、「SK-II」、「Adidas」以及瑞典知名家具品牌「IKEA」。然而，IKEA官方強調，從未在北韓設立分店，批評這一行為涉嫌侵犯智慧財產權。

綜合外媒報導，一名中國籍交換生在柳京廣場購物中心逛街時，拍下一間IKEA家具店，其門口招牌同樣使用標誌性的藍黃配色設計。對此，IKEA瑞典總公司明確指出，該店鋪未獲得任何授權，正在密切關注侵害智慧財產權的行為，同時將採取必要的法律行動。

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柳京廣場購物中心於2023年開幕，被北韓當局塑造成高級購物中心。從相關影片可以看到，購物中心陳列多家國際品牌，店內卻沒有任何一名客人，外界質疑這些店面可能未實際營運，只是為了配合北韓的外宣政策。

專研北韓議題的瑞典政治學者斯旺斯特倫（Niklas Swanström）表示，這段影片可能是北韓當局刻意安排的的宣傳行動。他指出，在北韓高度監控的環境下，任何能夠對外傳播的影片都需要經過官方同意，認為影片中出現的中國學生拍攝內容是北韓精心設計的一部分。

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