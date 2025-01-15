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    卡特逝世降半旗30天 美眾院議長不理白宮：川普就職日不降半旗

    因應前總統卡特逝世，美國從2024年12月29日降半旗30天，但眾院議長強生表示，國會大廈於川普就職典禮當天不會降半旗。（法新社）

    因應前總統卡特逝世，美國從2024年12月29日降半旗30天，但眾院議長強生表示，國會大廈於川普就職典禮當天不會降半旗。（法新社）

    2025/01/15 15:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統卡特（Jimmy Carter）逝世後，拜登下令從2024年12月29日開始全國降半旗30天，不過，聯邦眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）表示，國會大廈於川普就職典禮（20日）當天不會降半旗，顯然是在違反白宮的命令。

    《ABC》報導，強生14日早上舉行完共和黨記者會後，被記者詢問20日會不會升全旗，強生當下點了點頭回應，後來又在社群平台「X」發文重申自己的決定。

    強生表示，國會大廈在1月20日會把國旗全部升起，因為這代表了全國團結一心支持第47任總統川普的就職典禮，到了21日國會將恢復降半旗，繼續紀念前總統卡特。

    川普先前已針對這個問題表達不滿，批評民主黨人並不愛國而是只想著自己，使得美國總統就職可能首次出現降半旗的狀況，他認為沒有國民會因此感到高興。

    不過，這其實並不是美國首次有總統上任時降半旗，第37任總統尼克森（Richard Nixon）1973年就職典禮，恰好在第33任總統杜魯門（Harry Truman）去世的30天哀悼期內，因此降半旗致哀。

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