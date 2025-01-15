美國防長提名人：中國是國家安全面臨的最嚴峻挑戰

赫格塞斯表示，中國是美國國家安全所面臨的最全面、最嚴峻的挑戰。（歐新社）

2025/01/15 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院14日起開始舉行內閣提名人確認聽證會，其中最具爭議的提名人之一就是被提名為國防部長的退役國民兵軍官、前《福斯新聞》主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）。赫格塞斯14日在聽證會中對兩黨議員表示，中國是美國國家安全所面臨的最全面、最嚴峻的挑戰，若順利過關，他將以急迫態度加強美國在印太地區的力量部署。

綜合外媒報導，14日針對赫格塞斯招開的人事確認聽證會，耗時約4個多小時，兩黨議員的提問大多圍繞著先前媒體報導赫格塞斯的個人爭議，包括飲酒過量、性侵指控，以及是否支持女性從軍等議題。聽證會上共和黨人支持人事提名，但民主黨人一面倒的提出反對，對赫格塞斯進行一連串猛攻，不過赫格塞斯對於許多指控一再否認，並稱許多指控都是「匿名抹黑」。

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赫格塞斯指出，他的首要任務是，恢復五角大廈和整個戰鬥部隊的戰士精神，重建對軍隊的信任；重建軍隊、振興國防工業基礎；重建威懾力，確保美國國土、邊境和天空的安全。赫格塞斯強調，美國將會與盟友合作，阻止中共在印太地區的侵略行為。

赫格塞斯表示，如果他獲得確認為下一任國防部長，他將加強美國在印太地區的力量部署，制衡中共各種咄咄逼人的行為。在美中軍事關係和對話方面，赫格塞斯認為軍方之間的對話有助於減少誤判和誤解，但中共仍對美國構成最重大安全挑戰，他強調「對話可能無法準確傳達意圖，中共的行動永遠比他們的言辭更重要」。

赫格塞斯在聽證會上確認他致力於關注殺傷力和消除「覺醒文化」的承諾，並批評美軍對於種族與性別多樣性的努力，認為這是所謂「損害軍隊效率及其殺傷力」的政策，他強調「現在並不是追求公平的時候」，此舉會損害美軍士氣。

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