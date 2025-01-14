拜登卸任前捍衛外交政策紀錄 稱美國對手「比4年前更弱」

拜登強調，當今的美國與4年前相比更加強大，美國的對手和競爭者變得更弱了。（美聯社）

2025/01/14 09:27

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普即將在1月20日就職，現任總統拜登13日在國務院發表外交政策談話，細數過去4年在外交層面的成就，拜登強調，當今的美國與4年前相比更加強大，美國的對手和競爭者變得更弱了。

綜合外媒報導，拜登指出，美國正贏得全球性競爭，並不像過去人們所預測的「在經濟層面被中國超越」，且俄羅斯和伊朗因「美國沒有直接參與的戰爭」被削弱。拜登強調：「與4年前相比，美國更加強大了，我們的聯盟也更加強盛，我們的對手與競爭者則是變得更弱，我們沒有透過戰爭來實現這些目標。」

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拜登表示，他協助以色列擊敗了包括巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah），這兩個組織都得到伊朗支持，「總而言之，伊朗比過去幾十年來更加虛弱」。拜登也補充，對於敘利亞阿薩德政府垮台，「美方行動毫無疑問地做出了重大貢獻」。至於加薩停火協議，拜登表示目前正在加緊腳步、完成談判。

針對烏俄戰爭，拜登強調，烏克蘭在美國的支持下，挫敗了俄羅斯總統普廷的戰略目標，「當普廷入侵烏克蘭時，他認為它可以在幾天內征服基輔，但事實是自從那場戰爭開始以來，我是唯一站在基輔市中心的人，而不是他」。拜登指的是2023年時他訪問基輔，為美國總統首度訪問「不受美軍控制的戰區」。

拜登指出，目前包括中國、伊朗、北韓和俄羅斯在內的獨裁國家，彼此結盟地更加緊密，但這是「出於軟弱，並非出自於強大力量」。

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