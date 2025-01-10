為首次核打擊做準備 美前國安顧問：中國竊聽川普手機長達半年

川普首個總統任內的國安顧問麥馬斯特（左）警告，中國的監視、情報蒐集能力「相當大程度」集中在美國戰略力量。（美聯社檔案照）

2025/01/10 20:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》指出，美國前國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）8日在華府智庫「外交關係協會」（CFR）表示，中國入侵美國總統當選人川普的手機，竊聽及竊取「大量」資料，期間長達6個月，而這可能意味中國正在建立針對美國的「首次核打擊」能力，美國必須讓中國付出「非常巨大的代價」。

在2017至2018年川普首個總統任內，擔任國安顧問的麥馬斯特在活動上指出，中國竊聽川普及其周遭人士的電話長達6個月，並竊取美國電信網路上的大量數據。從入侵網路的角度判斷，他認為這是中國在為針對美國的首次核打擊能力奠定基礎，「中國確實正在發展至少一種潛在能力，以摧毀我們的通訊網路，並大規模建立自身戰略力量」。首次核打擊能力是指發動先發制人的核攻擊，以壓制敵方核武庫，限制敵方展開報復的能力。

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麥馬斯特是在川普重返白宮的2週前發表上述言論，當時各界對中國擴大核武儲備，以及中國駭客入侵的擔憂日益加劇，但不清楚其說法是否根據去年10月有關川普手機遭駭的報導。《紐約時報》當時披露，中國駭客入侵美國電信巨擘威瑞森（Verizon）系統，鎖定正在打選戰的川普及副手范斯，以及民主黨總統候選人賀錦麗等人的手機，主要監聽即時通話及未加密的簡訊。

麥馬斯特進一步警告，中國的監視和情報蒐集能力「相當大程度」鎖定美國的戰略力量，「我們應該認真看待」。美國必須進一步制定應對各種形式「中國侵略」的戰略，防範中國在印度－太平洋地區建立具有排他性的重要地位，並阻止中國在國際上劃定新的勢力範圍，掌握改寫國際規則、以符合其中央集權經濟模式及威權統治的話語權。

他尤其建議美國必須對關鍵基礎設施進行「積極防禦」，並在網路、經濟和金融等領域建立「進攻能力」，再互相整合，「如果（中國）要玩這個遊戲，我們應該讓他們付出非常巨大的代價，例如加劇中國的經濟困境，包括大規模青年失業、住房危機、債務危機等」。他也提醒，美國必須兵棋推演中國潛在的不同類型報復，包括外交、經濟和軍事。

美國可以運用的工具包括關稅，以及拜登總統已實施的出口管制、境內外投資審查等，且應讓國家經濟會議和國家安全會議共同主導，以確保全面顧及後續效應，最後引入國際志同道合夥伴，因為不讓中國對美國及盟邦挑撥離間非常重要。麥馬斯特稱讚拜登政府在這方面「做得不錯」，包括限制中國獲得先進晶片製造設備，以及國防部近期將騰訊及寧德時代等數家中國科技公司，列入「中國軍方企業」名單等，「在川普領導下，這場競爭肯定會持續下去」。

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