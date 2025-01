南加州林火奪5命！全球唯一兔子博物館焚毀 45000件珍藏成灰

2025/01/10 10:42

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國南加州伊頓(Eaton)林火持續延燒,已造成至少5人死亡,並吞噬超過10000英畝土地。在這場災難性的大火中,位於艾塔迪納的「世界唯一兔子博物館」(Bunny Museum)不幸被完全摧毀,近40年累積的珍貴收藏幾乎全數化為灰燼。

綜合外媒報導,週二晚間山火逼近時,史蒂夫.盧邦斯基(Steve Lubanski)曾試圖用水管保護博物館,但當鄰近建築物倒塌後,火勢迅速蔓延至位於交叉路口的博物館,連門前修剪成兔子形狀的大樹籬都未能倖免。

這座獨特的博物館由夫妻檔肯迪絲.佛雷吉(Candace Frazee)和史蒂夫.盧邦斯基(Steve Lubanski)共同創立,收藏了約45000至50000件與兔子相關的物品。這些藏品包羅萬象,從填充玩偶、瓷器、服飾、電影海報到玫瑰花車遊行的相關物品皆有,其特殊性更曾獲得金氏世界紀錄認證,也曾在《雷普利信不信由你!》節目中亮相。

在倉促撤離的過程中,盧邦斯基僅能搶救出少數珍貴物品,包括他們收藏的第一隻和第二隻兔子、部分古董、三張金氏世界紀錄證書和一個貓王水壺。然而,許多無價的珍藏,包括他們的結婚相冊和結婚禮服等,都已在大火中損毀。

這座博物館的故事始於一個浪漫的情人節禮物——盧邦斯基送給佛雷吉一隻「巨型氣球裡的兔子」,而佛雷吉在復活節回贈了一個陶瓷兔子,由此開啟了他們長達數十年的收藏之路。

儘管遭受重大損失,佛雷吉仍在社群媒體上展現重建決心,表示希望能在原址重建兔子博物館。目前博物館尚未設立官方募資頁面,但計劃近期建立GoFundMe頁面,為重建工作籌措資金。

The Bunny Museum will rebuild and it will be our 3rd location. Anyone want to donate a building for a 501c3 non-profit museum? Steve and Candace, 2 bunnies, and 3 cats are currently in a motel. Not a hoppy day, today, but tomorrow will be hoppier with so many good wishes. Thanks.