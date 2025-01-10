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    南加州林火奪5命！全球唯一兔子博物館焚毀 45000件珍藏成灰

    在美國南加州大火中，位於艾塔迪納的「世界唯一兔子博物館」（Bunny Museum）不幸被完全摧毀，近四十年累積的珍貴收藏幾乎全數化為灰燼。（美聯社）

    在美國南加州大火中，位於艾塔迪納的「世界唯一兔子博物館」（Bunny Museum）不幸被完全摧毀，近四十年累積的珍貴收藏幾乎全數化為灰燼。（美聯社）

    2025/01/10 10:42

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州伊頓（Eaton）林火持續延燒，已造成至少5人死亡，並吞噬超過10000英畝土地。在這場災難性的大火中，位於艾塔迪納的「世界唯一兔子博物館」（Bunny Museum）不幸被完全摧毀，近40年累積的珍貴收藏幾乎全數化為灰燼。

    綜合外媒報導，週二晚間山火逼近時，史蒂夫．盧邦斯基（Steve Lubanski）曾試圖用水管保護博物館，但當鄰近建築物倒塌後，火勢迅速蔓延至位於交叉路口的博物館，連門前修剪成兔子形狀的大樹籬都未能倖免。

    這座獨特的博物館由夫妻檔肯迪絲．佛雷吉（Candace Frazee）和史蒂夫．盧邦斯基（Steve Lubanski）共同創立，收藏了約45000至50000件與兔子相關的物品。這些藏品包羅萬象，從填充玩偶、瓷器、服飾、電影海報到玫瑰花車遊行的相關物品皆有，其特殊性更曾獲得金氏世界紀錄認證，也曾在《雷普利信不信由你！》節目中亮相。

    在倉促撤離的過程中，盧邦斯基僅能搶救出少數珍貴物品，包括他們收藏的第一隻和第二隻兔子、部分古董、三張金氏世界紀錄證書和一個貓王水壺。然而，許多無價的珍藏，包括他們的結婚相冊和結婚禮服等，都已在大火中損毀。

    這座博物館的故事始於一個浪漫的情人節禮物——盧邦斯基送給佛雷吉一隻「巨型氣球裡的兔子」，而佛雷吉在復活節回贈了一個陶瓷兔子，由此開啟了他們長達數十年的收藏之路。

    儘管遭受重大損失，佛雷吉仍在社群媒體上展現重建決心，表示希望能在原址重建兔子博物館。目前博物館尚未設立官方募資頁面，但計劃近期建立GoFundMe頁面，為重建工作籌措資金。

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