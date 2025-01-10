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    洛杉磯野火5死18萬人獲令撤離 NBA湖人黃蜂之戰延期

    2025/01/10 04:54

    〔中央社〕美國加州洛杉磯（Los Angeles）遭迅速蔓延的多場野火肆虐，至少已奪走5條人命，近18萬人被下令疏散。美國職籃NBA洛杉磯湖人對夏洛特黃蜂的比賽也因野火延期。

    法新社報導，洛杉磯市大片區域因野火肆虐和居民大舉撤離，給人一種詭異的荒涼感，天空則遭嗆鼻的煙霧覆蓋。幸虧風勢暫歇，連續第3天的大規模滅火行動得以在當局加派灑水直升機相助下進行。

    官員表示有人趁火打劫，至少20人因此被捕。

    洛杉磯市消防局局長克勞里（Kristin Crowley）在記者會上表示，洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）的野火是「洛杉磯史上最具破壞性的天災之一」。當地火勢已肆虐約6900公頃的土地，規模為當前之最。

    洛杉磯郡消防局局長馬洛尼（Anthony Marrone）指出，郡內艾塔迪那（Altadena）地區的野火已燒毀約4050公頃的土地，目前受控程度也是「百分之零」。

    當局下達的撤離命令影響近18萬人。官員與氣象學家則警告，雖然「嚴重」颳風和乾燥天候稍歇，但還沒結束。

    路透社報導，由於野火持續肆虐，NBA宣布延後湖人與黃蜂今天在洛杉磯的比賽。

    NBA並透過聲明表示，在這個艱難時刻，整個NBA大家庭向洛杉磯表達關心與支持。1140110

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