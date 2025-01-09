全球淡水動物物種告急 研究：4分之1瀕臨滅絕

分布在非洲淡水流域的淡水魚類「飾紋狗脂鯉」（Hydrocynus vittatus）。（路透檔案照）

2025/01/09 19:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕湖泊、河流等淡水環境雖然僅占地表面積1%，卻孕育已知10%的物種。不過，8日發表的一份研究警告，全球將近四分之一的淡水動物物種正瀕臨滅絕，而一大主因是人類活動。

這份在《自然（Nature）》期刊發表的研究，評估現有魚類、甲殼類、昆蟲等2萬3496種淡水動物，發現其中24%物種處於高度滅絕風險。研究報告第一作者、追蹤全球物種現狀的「國際自然保育聯盟（IUCN）」淡水生物多樣性部門負責人薩耶（Catherine Sayer）說，「如污染、水壩與抽取水資源、農業以及入侵物種等普遍存在的威脅，以及過度捕撈，都是導致淡水物種瀕危的主因」。

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被列入這份研究調查的物種，是因其在食物網中具有多樣的位置，可呈現全球淡水生態系統健康整體樣貌。這些物種棲息的湖泊、河川、沼澤、泥灘和泥炭地等內陸溼地環境，自1970年到2015年間，也減少35%，消失速度是森林的3倍。

報告共同作者、北亞利桑那大學淡水保育學家哈里森（Ian Harrison）說，「淡水生態系統的生態重要性，在於支持了物種多樣性，這些物種中，有的或許大多數只能棲息特定一個湖泊或者池塘、河流」。

此外，這些淡水環境也具有重要生態功能，例如泥炭沼地的碳截存作用，漁業提供食物、從植物提取藥物，以及文化與美學價值，有些地方利用淡水蘆葦建造房舍。哈里森指出，淡水生態系統透過其自然過程，每年為人類福祉的貢獻價值高達50兆美元。

這份研究調查的淡水動物物種中，滅絕風險最高的是蝦、蟹和螯蝦等甲殼類十足目動物、30%的物種受威脅，其次是魚類（26%）、蛙和爬行動物等四足類（23%）、蜻蜓和豆娘等蜻蛉目昆蟲（16%）；全球4大淡水生物瀕危熱點為非洲的維多利亞湖（Lake Victoria）、南美洲的的的喀喀湖（Lake Titicaca）、印度西部以及斯里蘭卡。

維多利亞湖是全球第二大淡水湖，和的的喀喀湖都以擁有豐富的魚類多樣性著稱。哈里森說：「迫切需要以具整合性的水資源管理方式，在兼顧人類用水需求和維護生態系功能下，著重淡水保育，來遏制物種衰減。」

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