研究曝每日喝「這份量」咖啡 能降低罹患失智症風險

瑞士一項研究指出，中老年人每日喝2至3杯咖啡可以改善記憶力。示意圖。（資料照）

2025/01/09 20:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人會將咖啡當作提神飲品，不過咖啡的功效不只提神，瑞士最新研究發現，中老年人若每天飲用最多5杯咖啡，將有助於降低罹患失智症的風險、改善記憶力。且每天喝2至3杯咖啡的人，在蒙特婁認知評估中的得分更高。

根據《每日郵報》 報導，瑞士巴塞爾大學醫院研究人員表示，咖啡因可以減少類澱粉蛋白（amyloid），降低得失智症的風險。類澱粉蛋白在細胞周圍的斑塊中形成纖維狀沉積物，進而破壞組織和器官的正常功能，導致腦部或其他器官退化，或功能障礙並減少大腦中的發炎和細胞死亡，

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而先前發表於《美國心臟協會雜誌》的研究，也曾招募2413名患有心房顫動的老年人，並通過問卷調查參與者的咖啡攝取量，以及進行了蒙特婁認知評估和和血液檢查來衡量發炎指標。

結果顯示，每天飲用兩到三杯咖啡的人，其認知測試分數，明顯高於每天只喝一杯咖啡的人。此外，隨著咖啡攝取量的增加，血液中的發炎標記物白細胞介素的濃度降低，表明咖啡有助於減少身體的慢性發炎反應。

研究人員建議，儘管這些發現對心房顫動患者有積極影響，但對於老年人群，仍需要進一步的研究，來確定最佳的咖啡攝取量。英國心臟基金會指出，咖啡因不會引發心房顫動，但其對不同人的影響可能有所不同，尤其是對某些更敏感的個體，可能會引發心悸等不適。

英國飲食協會（British Dietetic Association）也提醒，大多數人每天可以安全攝取高達300毫克咖啡因，相當於三杯咖啡，但孕婦應限制每日咖啡因攝取量不超過200毫克，以降低流產或低出生體重的風險。

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