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    洛杉磯野火「太空」也能看見！衛星影像揭驚人火勢

    美國加州7日發生大規模野火，強風吹襲下短短兩天迅速蔓延。（法新社）

    美國加州7日發生大規模野火，強風吹襲下短短兩天迅速蔓延。（法新社）

    2025/01/09 19:21

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯7日發生大規模野火，乾燥天氣加上強風吹襲下，導致火勢一發不可收拾，已造成至少5人死亡，逾15萬人撤離。衛星影像記錄下這場災難的驚人畫面，揭示了火勢爆炸性增長的過程。

    根據《CBS》報導，美國大氣研究合作研究所（CIRA）公布衛星縮時影片顯示，洛杉磯郡沿海地區的「帕利塞德野火」（Palisades Fire）於週二上午爆發。強風將火勢推向每小時40英里（約65公里）以上的速度，火焰迅速吞噬大片土地，當天下午已迫使數千人撤離。

    週二晚間，第二場大火「伊頓野火」（Eaton Fire）在洛杉磯郡北部的阿爾塔迪納（Altadena）社區山區點燃。根據洛杉磯縣消防局的說法，該火災已造成至少5人死亡，並導致多起重傷事故。

    CIRA在週三凌晨公布的另一段衛星縮時影片顯示，這兩場大火繼續迅速擴大，濃煙直衝天際，從太空中清晰可見。CIRA在社交媒體上表示，「隨著南加州野火肆虐，今晚局勢相當嚴峻，帕利塞德與伊頓兩場大火正在嚴重影響社區。」

    根據加州消防及林業部門的最新數據，截至週三下午，這兩場野火已燒毀數千英畝土地，且控制率仍為0%。帕利塞德與伊頓野火的災情持續加重，超過15萬人被迫撤離，約2萬8000棟建築受到威脅，當局正在全力撲救中。

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