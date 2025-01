洛杉磯野火「太空」也能看見！衛星影像揭驚人火勢

2025/01/09 19:21

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯7日發生大規模野火,乾燥天氣加上強風吹襲下,導致火勢一發不可收拾,已造成至少5人死亡,逾15萬人撤離。衛星影像記錄下這場災難的驚人畫面,揭示了火勢爆炸性增長的過程。

根據《CBS》報導,美國大氣研究合作研究所(CIRA)公布衛星縮時影片顯示,洛杉磯郡沿海地區的「帕利塞德野火」(Palisades Fire)於週二上午爆發。強風將火勢推向每小時40英里(約65公里)以上的速度,火焰迅速吞噬大片土地,當天下午已迫使數千人撤離。

請繼續往下閱讀...

週二晚間,第二場大火「伊頓野火」(Eaton Fire)在洛杉磯郡北部的阿爾塔迪納(Altadena)社區山區點燃。根據洛杉磯縣消防局的說法,該火災已造成至少5人死亡,並導致多起重傷事故。

CIRA在週三凌晨公布的另一段衛星縮時影片顯示,這兩場大火繼續迅速擴大,濃煙直衝天際,從太空中清晰可見。CIRA在社交媒體上表示,「隨著南加州野火肆虐,今晚局勢相當嚴峻,帕利塞德與伊頓兩場大火正在嚴重影響社區。」

根據加州消防及林業部門的最新數據,截至週三下午,這兩場野火已燒毀數千英畝土地,且控制率仍為0%。帕利塞德與伊頓野火的災情持續加重,超過15萬人被迫撤離,約2萬8000棟建築受到威脅,當局正在全力撲救中。

The Palisades Fire and Eaton Fire continue their rapid growth near Los Angeles as both have scorched over 10,000 acres. pic.twitter.com/hxmotUY7lB