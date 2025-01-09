政治暗殺？柬埔寨反對黨前議員遭擊斃 41歲泰籍槍手落網

41歲泰籍男子菲諾伊（左）涉嫌殺害柬埔寨前議員林基亞（右）。（本報合成，歐新社、法新社）

2025/01/09 15:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨反對黨「救國黨」前議員林基亞（Lim Kimya，音譯）7日搭乘巴士抵達泰國曼谷鬧區後，慘遭摩托車騎士當街槍殺。兇嫌隨後逃往柬埔寨邊境，最終在馬德望省（Battambang）被捕，後續將移交泰國警方調查。

綜合外媒報導，柬埔寨國家警察總署8日宣布，涉案男子為41歲泰國人菲諾伊（Ekkalak Pheanoi），他於7日近距離朝林基亞連開數槍，隨後騎摩托車逃離曼谷，潛入柬泰邊境。柬國警方於8日下午在馬德望省（Battambang）將其逮捕。

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曼谷警察局長布森透露，初步調查顯示兇嫌疑似是受雇進行暗殺，警方將持續深入調查。此外，菲諾伊有財務相關的前科紀錄。待柬埔寨當局完成引渡程序，他將被遣返回泰國接受法律制裁。

林基亞生前是柬埔寨反對黨「救國黨」（Cambodia National Rescue Party）成員，曾多次在社群媒體上批評柬埔寨政府的施政，包括浪費公帑及壓制人民的言論自由等。救國黨在聲明中強烈譴責此事件，稱其為「殘忍且不人道的政治暗殺」，並要求泰國當局徹底調查兇案，將幕後黑手繩之以法。

救國黨創始人桑蘭西（Sam Rainsy）則表示，此案與柬埔寨首相洪森在境內主使的無數個政治暗殺案一樣，動機及作案手法如出一轍。人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區副主任劉智心也批評，柬埔寨政府長期恐嚇、監視及騷擾救國黨成員，甚至包括那些在泰國的流亡黨員。

不過，柬埔寨當局否認上述指控，強調暗殺事件完全發生在泰國境內，與柬方無關，並駁斥反對派的指控為「不負責任，沒有證據」。

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