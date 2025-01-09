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    菲律賓突襲網路詐騙中心 逮400外國人「很多是中國人」

    菲律賓去年全面封殺「離岸博彩」（POGO）產業，圖為當地已關閉的線上賭博大樓門口。（歐新社）

    菲律賓去年全面封殺「離岸博彩」（POGO）產業，圖為當地已關閉的線上賭博大樓門口。（歐新社）

    2025/01/09 11:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓當局昨天（8日）大規模突襲馬尼拉一處涉嫌作為網路詐騙中心的地點，逮捕約400名外國公民。移民局透露，這些外國人中「很多是中國人」。

    《美國之音》報導，菲律賓當局昨天突擊查抄了一棟建築，發現裡面的人正在從事針對海外受害者的網路詐騙行動。

    菲律賓去年7月宣布，在2024年底前禁止「離岸博彩」（POGO）產業。馬尼拉當局說，這些業者被當作有組織犯罪集團的掩護，用來從事販運人口、洗錢、網路詐欺、綁架甚至謀殺。

    菲律賓移民局情報處負責人馬納漢（Fortunato Manahan）在聲明中說，一段時間以來，移民局一直在監視被突擊查抄的那家公司所從事的「類似POGO活動」。

    移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）說，這些外國人正在接受登記手續，其中很多是中國人。這些外國人在等候驅逐期間將被暫時拘留。

    總部在華盛頓的智庫「美國和平研究所」在2024年5月的報告中說，網路詐騙人員針對世界各地數百萬受害者，攫取了640億美元（約新台幣2兆1000億元）。

    報告估計，該產業僱用50萬名員工，包括在菲律賓的1.5萬人，他們主要透過社群媒體應聘，然後被迫從事詐騙活動，如果達不到「業績」，可能會遭受酷刑。

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