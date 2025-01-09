川普別作夢！丹麥：格陵蘭「可能獨立」不會成為美國一州

格陵蘭島總理埃格德（Mute Bourup Egede）8日低調抵達丹麥哥本哈根，會見丹麥國王弗雷德里克十世（Frederik X）。（歐新社）

2025/01/09 08:55

首次上稿 07:44

更新時間 08:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）近期公開表示，不排除以武力奪回中美洲巴拿馬運河、取得丹麥自治領地格陵蘭，引發各界議論。格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）8日會見國王弗雷德里克（Frederik X）進行會談。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）同日表態，如果格陵蘭島居民願意，格陵蘭島可能會獨立，但不太可能成為美國的一個州。

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路透報導，川普7日表示，不排除使用軍事或經濟行動，讓格陵蘭島成為美國的一部分。同一天，川普的長子小唐納德·川普到格陵蘭島進行私人訪問。

格陵蘭島是世界最大的島嶼，達216.6萬平方公里，相當於台灣本島的60倍大；600年來一直屬於丹麥，目前島上5萬7000名居民自行管理內部事務，由埃格德領導的格陵蘭政府最終目標是實現獨立。格陵蘭島對美國軍隊及其彈道飛彈預警系統具有戰略意義，因為從歐洲到北美的最短路線經過這個北極島嶼。

拉斯穆森8日表示：「我們承認格陵蘭有自己的野心，如果這些野心實現，格陵蘭將獨立，它不太可能成為美國的一個州。」他也說，隨著俄羅斯和中國在該地區的活動增加，美國對北極安全的擔憂是合理的，「我不認為我們正陷入外交政策危機，我們願意與美國進行對話，討論如何才能進行比現在更緊密的合作，以確保美國實現自己的雄心。」

丹麥外交部長拉斯穆森回應關於丹麥和格陵蘭島的最新聲明。 （法新社）

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