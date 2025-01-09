為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟回應Meta風波：第3方事實查核能有效因應系統風險

    2025/01/09 00:15

    〔中央社〕社群媒體臉書、IG母公司Meta宣布將結束在美國的第3方事實查核計畫，引起歐洲熱議連鎖效應，歐盟執委會發言人稱，平台與第3方合作事實查核是有效因應系統性風險的方式之一，歐盟會依法關注後續發展。

    Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布將「裁撤」在美國的第3方事實查核機制執行人員，旗下的臉書（Facebook）和Instagram（IG）等平台，將在美國採用類似X平台的「社群筆記」功能，也就是容許使用者在特定貼文上添加附註，而非由平台邀請第3方查核內容真實性。

    歐洲聯盟執行委員會（European Commission）科技主權領域發言人雷尼耶（Thomas Regnier）在今天的例行記者會被問及此事，他先聲明歐盟不評論在美國發生的事，至於在歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）下，大型平台與第3方合作進行事實查核，可被認定為因應系統性風險的一種有效方式。

    歐盟「數位服務法」要求大型網路平台必須採取有效措施因應平台內容的系統性風險，包括防範不實資訊、仇恨言論，以維護民主選舉過程、保護兒童青少年等。Meta旗下兩大社群媒體在歐洲的內容服務，便屬於該法最嚴格監管的對象。

    不過Meta在回覆政治新聞網站Politico時表示，目前並無計畫停止在歐盟境內的事實查核活動，在作出相關改變前也會檢視是否合乎歐盟法律下的義務。

    歐盟執委會在2024年4月對Meta採取正式行動（proceedings），原因是懷疑其旗下社群媒體在6月歐洲議會（European Parliament）選舉前並未有效防範不實資訊和政治廣告。

    執委會懷疑Meta用來標記非法內容的機制，以及透過使用者補救和內部投訴的機制，並不足以符合歐盟「數位服務法」要求的有效性。

    根據該法，展開正式行動將使歐盟當局有權對Meta採取暫時性手段，例如要求暫停服務等，且該法也未對執委會的進一步調查設定截止期限。換言之，Meta就像是被歐盟「留校察看」。（編輯：楊昭彥）1140108

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播