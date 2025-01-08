打新冠疫苗胸部變「三重G罩杯」 19歲少女縮胸手術改善罕病

加拿大一名19歲少女在接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗後，胸部驚人地從B罩杯增大到「三重G罩杯」（Triple G）。（法新社）

2025/01/08 23:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名19歲少女在接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗後的6個月內，胸部驚人地從B罩杯增大到「三重G罩杯」（Triple G），最終動手術改善，該病例近日由多倫多研究人員刊登於《Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open》期刊，成為首例與疫苗相關的罕見疾病。

綜合外媒報導，根據研究報告，該名女子在2022年9月接種第一劑輝瑞疫苗後一週，感到胸部刺痛並開始快速增大。三週後接種第二劑疫苗時，她的胸部已明顯增大6個罩杯。這種迅速的變化使她感到不安，並趕緊就醫。

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醫生最終診斷她患有假性血管樣間質增生症（Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia，簡稱PASH），這是一種罕見的良性乳腺組織增生疾病。全球已記錄的PASH病例不到200例，其中因疫苗接種引發的案例更是首次被提出。

報告指出，該患者的血液檢查未顯示荷爾蒙異常，也未發現其他導致巨乳症的常見原因，如懷孕或藥物影響。雖然疫苗引發淋巴結腫大是已知副作用，但改變乳腺組織結構或密度的情況極為罕見。

研究人員表示，這一病例首次顯示PASH相關巨乳症與疫苗接種之間可能存在「時間相關性」，但目前尚無充分證據證明兩者之間有直接因果關係。他們呼籲進一步研究，探討疫苗是否可能誘發類似病症。

患者的胸部在6個月後停止增大，並於2023年8月接受縮胸手術，切除了約3.6公斤的乳腺組織，將胸部減小至雙重D罩杯（Double D）。然而，由於手術中失血過多，未能完全達到理想效果，她仍考慮進一步手術以恢復原來的大小和形狀。

這一事件引發了關於新冠疫苗副作用的熱議。一些人在接種疫苗後曾報告乳房增大或形狀改變，但醫學界普遍認為這是由淋巴結腫大所致，屬於短暫性反應。英國國民健康服務（NHS）強調，這類反應極為罕見，疫苗的益處遠遠大於潛在風險。

患者的胸部在六個月後停止增大，並動縮胸手術，切除了約3.6公斤的乳腺組織，將胸部減小至雙重D罩杯（Double D）。（圖取自journals.lww.com；本報合成）

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