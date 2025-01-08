遭性侵猥褻長達1年 巴基斯坦繼姐妹元旦縱火燒死狼父

巴基斯坦古吉蘭瓦拉一對繼姐妹為報復父親長期性侵猥褻的獸行，在元旦當日縱火企圖燒死父親。圖為古吉蘭瓦拉街景。（美聯社）

2025/01/08 21:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦近日傳出一件駭人聽聞的案件，一對繼姐妹因不堪父親長期性侵的暴行，決定在元旦當天施加報復，她們趁父親熟睡時縱火，狼父最後雖然喪命，但事發後兩人也被警方逮捕。

《法新社》報導，此起案件發生在巴基斯坦東部的古吉蘭瓦拉（Gujranwala），這對姐妹在1月1日當天縱火企圖燒死父親，父親隨後被送醫救治，最後於昨（7）日宣告不治。

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根據這對姐妹陳述，她們的父親長期侵犯姊姊，時間已長達一年，且此期間有兩次也險些要對妹妹犯下獸行；事發後，除了兩姐妹被逮捕，她們的母親也有一人被逮捕，另一人被警方訊問中，據稱兩人對丈夫所犯下的暴行均知情，卻不知道報復計畫。

古吉蘭瓦拉市警官塔里克（Rizwan Tariq）說：「女孩們表示她們決定要自行找到一個『一勞永逸』的辦法。」、「這對姐妹從機車上取出汽油，然後趁父親熟睡時縱火。」塔里克並補充表示，「我們預計會在幾天內完成調查，並立即將他們送往法庭。」

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