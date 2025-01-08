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    酒駕被攔挑逗警察 辣妹服務生嗲聲喊爸爸、掀上衣畫面曝

    美國一名22歲餐廳女服務生因酒駕被攔下後，上演了一場荒誕的「調情脫罪」鬧劇。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    美國一名22歲餐廳女服務生因酒駕被攔下後，上演了一場荒誕的「調情脫罪」鬧劇。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/01/08 21:16

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州22歲餐廳女服務生羅絲（Sophia Ross）酒駕被警察攔下，上演「調情脫罪」鬧劇，以嗲聲挑逗警方，還掀起上衣，但未能成功。整個過程被警察的密錄器拍下，影片曝光引起網友熱議。

    根據《紐約郵報》報導，事件發生在去年11月，羅絲開車開到一半突然在綠燈前停下，一路撞上多個路緣，被警方攔下。密錄器畫面顯示，羅絲一開始多次調情挑逗執勤警察，甚至稱呼對為「爸爸」（Daddy），嗲聲說道，「我什麼都願意為你做，爸爸」、「我們要在這裡接吻」。

    她還試圖靠近警察，甚至掀起上衣，露出穿在裡面的Hooters美式連鎖餐廳的性感制服，明顯意圖分散對方的注意力。然而，警察淡定拒絕，要求酒測試。

    發現調情無效後，羅絲態度驟變，開始嘲諷警察「怪咖」（nerd）。她多次說道，「不要這麼怪咖好嗎，哥兒們」，就連警察提醒她整個過程都會被錄下，可能會被家人看到，羅絲也毫不在意地說：「你以為我在乎嗎？」

    最終，羅絲未能完成酒精測試，直接被警方逮捕。根據警方報告，她事先曾承認自己在酒吧飲酒。目前，羅絲已被正式指控酒駕。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    美國連鎖餐廳「Hooters」以火辣制服聞名。示意圖，與本文無關。（歐新社）

    美國連鎖餐廳「Hooters」以火辣制服聞名。示意圖，與本文無關。（歐新社）

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