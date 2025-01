酒駕被攔挑逗警察 辣妹服務生嗲聲喊爸爸、掀上衣畫面曝

2025/01/08 21:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州22歲餐廳女服務生羅絲(Sophia Ross)酒駕被警察攔下,上演「調情脫罪」鬧劇,以嗲聲挑逗警方,還掀起上衣,但未能成功。整個過程被警察的密錄器拍下,影片曝光引起網友熱議。

根據《紐約郵報》報導,事件發生在去年11月,羅絲開車開到一半突然在綠燈前停下,一路撞上多個路緣,被警方攔下。密錄器畫面顯示,羅絲一開始多次調情挑逗執勤警察,甚至稱呼對為「爸爸」(Daddy),嗲聲說道,「我什麼都願意為你做,爸爸」、「我們要在這裡接吻」。

她還試圖靠近警察,甚至掀起上衣,露出穿在裡面的Hooters美式連鎖餐廳的性感制服,明顯意圖分散對方的注意力。然而,警察淡定拒絕,要求酒測試。

發現調情無效後,羅絲態度驟變,開始嘲諷警察「怪咖」(nerd)。她多次說道,「不要這麼怪咖好嗎,哥兒們」,就連警察提醒她整個過程都會被錄下,可能會被家人看到,羅絲也毫不在意地說:「你以為我在乎嗎?」

最終,羅絲未能完成酒精測試,直接被警方逮捕。根據警方報告,她事先曾承認自己在酒吧飲酒。目前,羅絲已被正式指控酒駕。

Hooters girl tries to flirt her way out of a DUI pic.twitter.com/8sFs7bFPDR