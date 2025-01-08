川普玩火自焚？「動武」威脅加劇地緣衝突 挑戰北約底線

川普「不排除動武」言論，嚴重衝擊國際秩序。（美聯社）

2025/01/08 21:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普再度語出驚人，公然表示不排除對格陵蘭和巴拿馬運河採取軍事或經濟脅迫手段。由於格陵蘭是北大西洋公約組織（NATO）成員國丹麥的自治領土，川普此番「不排除動武」的暗示，無異於將矛頭指向北約盟友，引發軒然大波，恐將動搖北約團結基礎，為全球戰略格局增添不確定性。

《華盛頓郵報》指出，向來行事不按牌理出牌的川普，始終奉行「永不把話說死」的策略。在商業談判中，這種模稜兩可的態度或許能為他爭取到更多籌碼；然而，在詭譎多變的國際關係中，如此輕率的發言，無疑是極度危險的玩火行為。

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在記者會上，面對記者追問是否能保證不對格陵蘭和巴拿馬運河使用武力或經濟威脅時，川普兩度給出否定答案：「我無法就這兩者向你保證」，並暗示「很可能必須採取一些行動」。這番言論被視為對盟邦赤裸裸的威脅。

格陵蘭是丹麥王國的自治領土，隨著全球暖化加劇、北極航道逐漸開通，其戰略價值與日俱增。2023年，格陵蘭任命首位駐北約特使，進一步深化與北約的關係。北約「第五條款」明定，對任一成員國的攻擊即視為對所有成員國宣戰。智庫「北極研究所」（Arctic Institute）高級研究員赫爾曼（Victoria Herrmann）赫爾曼警告，若美國對格陵蘭動武，將觸發北約共同防禦機制，可能導致聯盟內部衝突升級。

此外，北約「第四條款」規定，當成員國領土完整或安全受威脅時，北約將共同協商因應。川普的言論已構成對格陵蘭安全的嚴重威脅，丹麥極可能援引該條款要求召開緊急會議。

《華郵》指出，川普慣於將「極端的想法當作談判籌碼」，而格陵蘭很可能成為他討價還價的下一個目標。他或許企圖藉由「不排除動武」的強硬姿態，迫使丹麥在格陵蘭的戰略資源，例如珍稀的稀土礦產開採權上，做出重大讓步。同時，此舉也可向中國、俄羅斯等潛在競爭對手，展示美國在北極地區的強硬立場和掌控意圖。

川普「不排除動武」的言論，無論是其一貫的談判策略，或是內心擴張慾望的體現，都已嚴重衝擊國際秩序，特別是動搖了北約的團結與互信。儘管實際軍事行動的可能性極低，此類威脅性言論已造成盟友間的猜忌，加劇地緣政治動盪。

《華郵》更示警，川普言論恐使北約內部分裂的假設，成為盟國間必須正視的嚴峻課題。如何在「後真相時代」應對川普的「非典型外交」，並維護北約的團結，將是各成員國共同面對的重大考驗。

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