TikTok「超人挑戰」風靡日本校園 傳多名跟風學童重傷骨折
從去年12月起，各國TikTok用戶間出現一個名為「超人挑戰」的拍攝主題，吸引大量未成年學童爭相模仿。（圖擷取自@mashima0106 社群平台「X」，本報合成）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版），上市至今在世界各國造成多起起死傷事故，其中又以未成年孩童用戶居多，且原因大多是為了跟風拍攝內容極度危險的各種「挑戰」（Challenge）主題。近期日本各地學校就傳出有不少學童拍攝TikTok挑戰，導致重傷骨折入院的情況。
綜合日媒報導，從去年12月起，TikTok用戶間出現一個名為「超人挑戰」（Superman Challenge，スーパーマンチャレンジ）的拍攝主題，內容指定由數人用手臂搭成橋樑，再讓1人模仿超人，以「飛撲」姿勢跳進這些手臂內，接著那個人再被手臂甩至原處。然而，被甩出去的人若沒有成功落地，輕微是摔倒擦傷，嚴重的則有重傷風險。
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報導指出，這個危險的TikTok挑戰正風靡各國平台用戶，同時也發生大量用戶因此受傷的報導，且傷者多為未成年孩童。目前「超人挑戰」也傳到了日本年輕族群與各級校園內，並開始傳出受傷通報，像是1名東京男高中生，因在挑戰時摔倒，造成手腕骨折，需6個星期才能痊癒；兵庫縣1名學生，則是在被從2米高處摔出去時頭骨骨折。
另外，還有不少進行「超人挑戰」的學生，出現摔傷背部、頭部、腳等部位的通報，且大多數傷者都嚴重到需送醫治療；還有網友在社群網站上透露，自己的同學因為嘗試做「超人挑戰」，結果受了重傷，至少需要3個月才能痊癒。由於發生越來越多起類似事故，讓許多學生家長憂心不已，也引起不少兒科醫師與專業人士關注。
針對「超人挑戰」的危險性，擁有數十年體操訓練經驗，開班教授後空翻、特技表演的講師橫澤勇氣在受訪指出，人若是在落地時，是以手肘、手臂落地或者頭部落地，極可能造成該部位出現骨折受傷的情況，「每個人的體型、肌肉量也不同，特別是缺乏力量的小學生，很可能無法支撐而摔倒，最好避免這麼危險的動作。」
報導指出，為了避免受傷事故增加，沖繩縣當地的多間中小學已率先開第一槍，嚴格禁止學生模仿嘗試「超人挑戰」。TikTok在日本的子公司則回應稱，「TikTok不會容忍、鼓勵或建議用戶進行危險挑戰的內容」，同時強調已針對這個挑戰採取應對措施，像是禁止使用「搜尋」或「主題標籤」找到相關拍攝影片等。
ヤリラのスーパーマンチャレンジ— s （@ssssssss12836） December 3, 2024
軽すぎて吹っ飛んでて草 pic.twitter.com/bDVZF9a6bl
スーパーマンチャレンジやってみた pic.twitter.com/flrQSF5qBa— Makaya （@mashima0106） December 12, 2024
TikTokで流行ってるスーパーマンチャレンジってやつで大怪我続出らしいのでやらない方がいいです。— J （@jjj__1234567） December 12, 2024
後悔先に立たずにならないように。
#スーパーマンチャレンジ#TikTok pic.twitter.com/zBe9aTkqdo
【独自】“スーパーマンチャレンジ”で大けが相次ぐ 手首骨折で全治6カ月も SNSで流行…天井に激突や頭から落下のケースも 沖縄の小中学校では禁止に— まめ????海外駐在ｘ海外MBA→？？？ （@chuzaiina） December 25, 2024
・高く飛ぶあまり天井に頭を激突
・着地の際に転倒し手首を骨折
スーパーマンチャレンジとは？（2枚目）
危なすぎ???? 気を付けましょう〜 pic.twitter.com/3Jz3cOIcDx
目前「超人挑戰」也傳到了日本年輕族群與各級校園內，並開始傳出受傷通報，像是1名東京男高中生，因在挑戰時摔倒，造成手腕骨折，需6個星期才能痊癒。（圖擷取自【FNNプライムオンライン】YouTube）