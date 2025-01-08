TikTok「超人挑戰」風靡日本校園 傳多名跟風學童重傷骨折

從去年12月起，各國TikTok用戶間出現一個名為「超人挑戰」的拍攝主題，吸引大量未成年學童爭相模仿。（圖擷取自@mashima0106 社群平台「X」，本報合成）

2025/01/08 18:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版），上市至今在世界各國造成多起起死傷事故，其中又以未成年孩童用戶居多，且原因大多是為了跟風拍攝內容極度危險的各種「挑戰」（Challenge）主題。近期日本各地學校就傳出有不少學童拍攝TikTok挑戰，導致重傷骨折入院的情況。

綜合日媒報導，從去年12月起，TikTok用戶間出現一個名為「超人挑戰」（Superman Challenge，スーパーマンチャレンジ）的拍攝主題，內容指定由數人用手臂搭成橋樑，再讓1人模仿超人，以「飛撲」姿勢跳進這些手臂內，接著那個人再被手臂甩至原處。然而，被甩出去的人若沒有成功落地，輕微是摔倒擦傷，嚴重的則有重傷風險。

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報導指出，這個危險的TikTok挑戰正風靡各國平台用戶，同時也發生大量用戶因此受傷的報導，且傷者多為未成年孩童。目前「超人挑戰」也傳到了日本年輕族群與各級校園內，並開始傳出受傷通報，像是1名東京男高中生，因在挑戰時摔倒，造成手腕骨折，需6個星期才能痊癒；兵庫縣1名學生，則是在被從2米高處摔出去時頭骨骨折。

另外，還有不少進行「超人挑戰」的學生，出現摔傷背部、頭部、腳等部位的通報，且大多數傷者都嚴重到需送醫治療；還有網友在社群網站上透露，自己的同學因為嘗試做「超人挑戰」，結果受了重傷，至少需要3個月才能痊癒。由於發生越來越多起類似事故，讓許多學生家長憂心不已，也引起不少兒科醫師與專業人士關注。

針對「超人挑戰」的危險性，擁有數十年體操訓練經驗，開班教授後空翻、特技表演的講師橫澤勇氣在受訪指出，人若是在落地時，是以手肘、手臂落地或者頭部落地，極可能造成該部位出現骨折受傷的情況，「每個人的體型、肌肉量也不同，特別是缺乏力量的小學生，很可能無法支撐而摔倒，最好避免這麼危險的動作。」

報導指出，為了避免受傷事故增加，沖繩縣當地的多間中小學已率先開第一槍，嚴格禁止學生模仿嘗試「超人挑戰」。TikTok在日本的子公司則回應稱，「TikTok不會容忍、鼓勵或建議用戶進行危險挑戰的內容」，同時強調已針對這個挑戰採取應對措施，像是禁止使用「搜尋」或「主題標籤」找到相關拍攝影片等。

目前「超人挑戰」也傳到了日本年輕族群與各級校園內，並開始傳出受傷通報，像是1名東京男高中生，因在挑戰時摔倒，造成手腕骨折，需6個星期才能痊癒。（圖擷取自【FNNプライムオンライン】YouTube）

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