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    尹錫悅律師批公調處逮捕令無效 駁斥總統逃跑傳言

    南韓總統尹錫悅的代表律師尹甲根。（路透）

    南韓總統尹錫悅的代表律師尹甲根。（路透）

    2025/01/08 17:00

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕去年12月初，南韓因緊急戒嚴局勢升溫，法院批准對總統尹錫悅的逮捕令，執法過程中遭總統官邸強力抵抗，檢警展開攻堅行動。尹錫悅律師尹甲根今（8）日召開記者會回應，指控公調處無權偵辦內亂罪，逮捕令無效，但強調若依法程序，總統尹錫悅將配合調查。

    《韓聯社》報導，針對總統行蹤，律師尹甲根強烈駁斥逃跑傳言，「總統前晚還在官邸與我們商議此事，國會議員散播總統逃跑的謠言是不實的宣傳和煽動」。

    關於後續司法程序，律師團表示，考量到國民和公務人員的心理壓力，如果公調處在首爾中央地方法院申請拘捕令並獲批准，或是選擇直接起訴，尹總統將會配合。不過他們同時強調，這並不代表認同西部地方法院所核發逮捕令的合法性。

    在彈劾案方面，律師團分析指出，彈劾案中內亂罪佔了八成比重，若拿掉內亂罪，彈劾理由將不足。他們並表示，一旦內亂罪爭議和開庭日期確定後，總統將出席憲法法庭的彈劾審判。

    律師團也提到，逮捕總統需要國會過半數同意，公調處企圖逮捕總統的行為形同內亂。他們呼籲公調處重新考慮其他方案，避免造成不必要的社會紛擾。

    此外，尹甲根表示：「從下次開庭起，將提交包括證據和證人申請在內的舉證計畫，並提交關於戒嚴的答辯書，正式進入審理程序。」

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