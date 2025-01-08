哈爾濱冬泳族展現極寒韌性 零下13度照樣暢泳

61歲的于曉峰不畏寒冷跳入冰凍松花江上的冰池中，也分享「寧願忍受冬泳，也不要到醫院排隊」的口號。（美聯社）

2025/01/08 16:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寒冬時節，中國東北「冰城」哈爾濱氣溫已降至零下13度，但松花江畔依然可見到一群熱情的冬泳愛好者，他們每天清晨破冰暢游，展現驚人的意志力。

據《美聯社》報導，這群冬泳愛好者每天都要先在松花江上鑿出一個約10公尺長的水池，打破前一晚形成的10公分厚冰層，並將冰塊撈出，才能開始他們的日常運動。

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即使在嚴寒天氣下，這項運動依然吸引外地愛好者前來體驗。來自南方浙江省的陳霞表示，即便感冒也堅持下水，她說：「我感覺全身刺痛，但仍然感到很幸福。」這位56歲的冬泳愛好者已堅持這項運動近20年。

哈爾濱冬泳有著獨特的歷史淵源。當地居民于曉峰透露，這項運動始於1970年代，源自當地人觀察到俄羅斯東正教信徒在河中受洗的傳統。1983年，哈爾濱正式成立冬泳協會，被視為中國冬泳運動的「聖地」。

「寧願忍受冬泳，也不要到醫院排隊」，61歲的于曉峰分享了疫情以來冬泳者們的口號。她在30年的游泳生涯中不僅找到健康，更感受到大家庭般的溫暖。76歲的游德倉也表示，堅持冬泳讓他保持健康，從未感冒，「如果有一天不能參加冬泳，就會感到很不舒服。」

一名女子跳入位於中國東北黑龍江省哈爾濱松花江上的冰雕泳池。（美聯社）

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