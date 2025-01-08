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    駭人！德國夫婦想要女嬰 竟殺害烏克蘭難民母女

    德國夫婦想要再有個女兒，竟殺害烏克蘭27歲難民和其母親，奪走受害者所生下的女嬰。圖為曼海姆地方法院。（圖擷自Google街景）

    德國夫婦想要再有個女兒，竟殺害烏克蘭27歲難民和其母親，奪走受害者所生下的女嬰。圖為曼海姆地方法院。（圖擷自Google街景）

    2025/01/08 10:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕令人髮指！德國一對40來歲的夫婦已經有4個小孩了，一直還想要再有個女兒，但經歷了多次流產和失敗的生育治療，竟殺害烏克蘭27歲難民並奪走她所生下的女嬰，連對方51歲的母親也不放過。

    《德國之聲》報導，兇嫌刻意找上俄羅斯入侵烏克蘭後的逃難民眾下手，他們先是加入Telegram的群組假意提供翻譯幫忙，最終盯上被安置在巴登-符騰堡邦小鎮維斯洛赫（Wiesloch）、去年2月生下女嬰的難民。

    德國夫婦倆於去年3月初，約出烏克蘭27歲女子和其51歲母親去餐廳吃飯，趁機在飲食中摻入鎮靜藥物，等到難民的媽媽感到不適後，便謊稱要送她去醫院治療，但其實是將對方帶到湖邊毆打頭部致死並棄屍湖中。

    夫婦返回後告知烏克蘭女子她的母親心臟病發作，緊接著就開車將她和嬰兒載到霍肯海姆（Hockenheim）一處水壩，毆打女子頭部並縱火焚屍，女嬰則是帶回家餵養。

    沒過多久，27歲受害者遺體被發現，警方潛水員2週後在湖裡尋獲51歲死者，檢方依照謀殺、綁架未成年人等罪嫌起訴這對狠心夫婦，他們7日在曼海姆（Mannheim）地方法院出庭時承認罪行。

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