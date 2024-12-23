高鐵車門已關還硬上 廣州旅客遭夾手拖行險狀曝光

在中國廣州南站，一名乘客換列車廂時手被門夾住，慘遭列車拖行。（擷取自微博）

2024/12/23 13:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東近日發生高鐵夾到乘客拖行的驚險事件。一名旅客在高鐵剛啟動時，突然跳下車衝向另一節車廂，並企圖阻擋車門關閉，強行上車，不料遭車門夾住，導致被拖行。

中媒《觀察者網》報導，中國鐵路廣州局集團有限公司廣州南車站微博21日晚發文證實事件，稱當天晚間6時33分，由武漢開往汕頭的G1175次列車（兩列動車組重聯的動車組）在廣州南站即將開車時，一名旅客（持10號車廂車票）突然從該車8號車廂，下車跑向重聯的另一列動車組9號車廂，扒阻正在關閉的車門，手指不慎被夾。

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月台工作人員發現後，立即呼叫動車司機停車，並將當事旅客安置到月台安全地點，通知醫護人員到場。經初步檢查，旅客手指夾傷，已送往醫院治療。

鐵路部門還提醒，旅客在乘車時請勿阻擋列車車門關閉，並強行上下車。

據悉，動車組重聯在中國是常見運作方式。中國大部分動車組單列為8輛，當客流大時，為增加運力，會將兩組動車組連接起來開行。然而，重聯的兩列動車前列和後列互不相通，如果乘客買的是第9車廂車票，則無法從第8車廂走到第9車廂。

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