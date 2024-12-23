日本長野縣議員涉嫌殺妻 判處19年有期徒刑

日本長野縣前議員丸山大輔，於2021年9月議員任內涉嫌殺害妻子，如今被判入獄19年。圖為丸山大輔犯案後若無其事地悼念妻子。（圖擷自@shiojiritter「X」帳號）

2024/12/23 13:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本現年50歲的長野縣前議員丸山大輔，於2021年9月議員任內涉嫌殺害47歲的妻子丸山希美，長野地方法院今（23日）判處丸山大輔19年有期徒刑。

據《讀賣新聞》報導，檢方起訴書指出，2021年9月29日凌晨1時44分至3時04分許，丸山大輔在長野縣鹽尻市住處壓迫妻子頸部致死，動機在於他希望和婚外情對象繼續發展感情，但他向妻子娘家借了4000萬日圓（約新台幣834萬元），若離婚可能會被追討。

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據了解，丸山大輔被發現涉嫌重大時拿出了不在場證明，指稱自己當時在長野議員會館過夜，不過，警方查出他駕車時刻意躲避會紀錄車牌號碼的道路，最終還是被鹽尻市住處附近的監視器拍到行蹤。

本案最大的爭議在於丸山大輔是否親手殺妻，律師指稱他並沒有犯案，因此採取無罪辯護。對此，長野地方法院法官坂田正史等人，認為丸山大輔殺妻罪嫌成立，在檢方求處20年有期徒刑的情況下，判處入獄19年。

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