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    巴西兩州間大橋突坍塌1死 化學槽車墜河硫酸洩漏暫停搜救

    巴西一座連接馬拉尼奧州與托坎廷斯州的大橋突然崩塌，多輛卡車及汽車墜入河中，已知1人死亡。（法新社）

    巴西一座連接馬拉尼奧州與托坎廷斯州的大橋突然崩塌，多輛卡車及汽車墜入河中，已知1人死亡。（法新社）

    2024/12/23 13:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西北部馬拉尼奧州（Maranhao）和東北部托坎廷斯州（Tocantins）之間的一座大橋今日驚傳坍陷事故，導致1人死亡，另有1輛大型化學槽車的硫酸流入河裡，引發環境安全擔憂。

    據《路透》報導，這座長533公尺的橋梁連接馬拉尼奧州的埃斯特雷圖市（Estreito）與托坎廷斯州的阿圭亞爾諾波利斯市（Aguiarnopolis），當地時間22日下午突然崩塌，造成2輛卡車、1輛汽車和1輛摩托車掉入水深50公尺的托坎廷斯河（Tocantins River）。

    托坎廷斯州消防局表示，救援潛水員在事故現場發現1輛被淹没的化學槽車正在洩漏硫酸，迫使搜救行動暫時停止。目前已確定1人罹難，另有1人成功獲救，其餘人員狀況不明。

    事發當時，阿圭亞爾諾波利斯市議員朱尼爾（Elias Junior）正在現場拍攝影片，強調該橋無法承受繁忙的大卡車行經，呼籲當局正視橋梁安全問題。當他指著一個明顯的裂縫警告橋梁潛在危險時，大橋突然應聲斷裂，迫使他匆忙撤退。

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