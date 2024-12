驚悚影像！紐約地鐵女乘客睡著遭縱火燒死 嫌犯在旁冷血觀看

2024/12/23 12:07

〔即時新聞/綜合報導〕太恐怖了!美國紐約地鐵22日早上發生縱火案,1名女子被打火機點燃衣物後活活燒死,男性嫌犯則在一旁冷血旁觀,警方接獲民眾指認後已將嫌疑人逮捕,犯案動機等細節還在調查當中。

據《美聯社》報導.紐約警察局長蒂詩(Jessica Tisch)表示,兇嫌和受害者之間應該互不認識,2人於早上7時30分許搭上前往布魯克林的列車,期間沒有任何互動。

蒂詩說,當列車在終點站康尼島-斯提威爾大道車站(Coney Island–Stillwell Avenue station)停下後,嫌犯走到女子身旁用似乎是打火機的物品點燃她的衣物,受害者當時並沒有任何反應,可能是睡著了,火勢隨即蔓延開來。

在車站巡邏的警察聞到異味連忙趕來,赫然看到女子已站起身來但全身著火,警方將火勢撲滅後由醫療人員接手,但搶救無效宣告當場死亡。警察那時還不知道嫌犯仍留在現場,他就坐在車門外的椅子上冷血觀看全程,不過密錄器有拍到兇嫌的清晰身影。

蒂詩透露,警方公布監視器和密錄器影片後,隨即有民眾打電話過來舉報嫌犯,當局於另列地鐵列車將其逮捕,並在男子的口袋中搜出1支打火機,其餘案情還有待後續釐清。

