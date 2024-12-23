驚悚影像！紐約地鐵女乘客睡著遭縱火燒死 嫌犯在旁冷血觀看

美國紐約地鐵22日發生縱火案，1名女子被打火機點燃衣物後活活燒死，嫌犯則在旁邊觀看。（圖擷自@RealCherokeeOwl「X」帳號）

2024/12/23 12:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太恐怖了！美國紐約地鐵22日早上發生縱火案，1名女子被打火機點燃衣物後活活燒死，男性嫌犯則在一旁冷血旁觀，警方接獲民眾指認後已將嫌疑人逮捕，犯案動機等細節還在調查當中。

據《美聯社》報導．紐約警察局長蒂詩（Jessica Tisch）表示，兇嫌和受害者之間應該互不認識，2人於早上7時30分許搭上前往布魯克林的列車，期間沒有任何互動。

請繼續往下閱讀...

蒂詩說，當列車在終點站康尼島-斯提威爾大道車站（Coney Island–Stillwell Avenue station）停下後，嫌犯走到女子身旁用似乎是打火機的物品點燃她的衣物，受害者當時並沒有任何反應，可能是睡著了，火勢隨即蔓延開來。

在車站巡邏的警察聞到異味連忙趕來，赫然看到女子已站起身來但全身著火，警方將火勢撲滅後由醫療人員接手，但搶救無效宣告當場死亡。警察那時還不知道嫌犯仍留在現場，他就坐在車門外的椅子上冷血觀看全程，不過密錄器有拍到兇嫌的清晰身影。

蒂詩透露，警方公布監視器和密錄器影片後，隨即有民眾打電話過來舉報嫌犯，當局於另列地鐵列車將其逮捕，並在男子的口袋中搜出1支打火機，其餘案情還有待後續釐清。

相關影片請見︰

⚠️GRAPHIC: Horrific video shows woman burned alive on New York City subway



Cops say an unknown male set her ablaze as she slept Sunday morning



The NYPD is offering a $10,000 reward for info on the suspect who set the woman on Subway on fire



Breaking911 pic.twitter.com/IbIu2NJgQE — TheRealCherokeeOwl （@RealCherokeeOwl） December 22, 2024

嫌犯被民眾指認後已經落網。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法