斯洛伐克總理與普廷會談 罕見歐盟國家領袖訪俄

斯洛伐克總理菲柯（左）造訪莫斯科，與俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮會談。（路透）

2024/12/23 06:21

首次上稿 02:21

更新時間 06:21

〔中央社〕俄羅斯電視台報導，總統普廷今天在克里姆林宮與斯洛伐克總理菲柯展開會談。菲柯是自從烏克蘭戰爭爆發以來少數仍與普廷交好的歐洲領袖之一。

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法新社報導，克宮權威人士的俄羅斯電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin）在加密通訊軟體Telegram頻道中上傳兩位領導人會面短片並且寫道：「普廷（Vladimir Putin）目前正在克里姆林宮與斯洛伐克總理菲柯菲柯（Robert Fico）進行會談。」

斯洛伐克是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員。菲柯訪莫斯科一事之前不曾對外宣布過。

札魯賓引述克宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）指出，菲柯這項訪問於「數日之前」安排。培斯科夫並說可以「推測」會商討俄羅斯天然氣供給，但是沒有提供相關細節。

烏克蘭今年宣布，一項俄羅斯輸氣過境合約本月底到期後不再續約。

仰賴俄羅斯供應天然氣的斯洛伐克和匈牙利都已針對可能無法供氣表達疑慮。

菲柯去年10月上任後停止對烏克蘭進行軍事援助，與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）都呼籲展開和談。

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