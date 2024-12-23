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    中國擬修訂漁業法 海警可驅逐外國漁船 甚至沒收船舶

    中國在南海爭議海域多次與菲律賓等國爆發漁業糾紛。（法新社檔案照）

    中國在南海爭議海域多次與菲律賓等國爆發漁業糾紛。（法新社檔案照）

    2024/12/23 06:08

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在南海爭議海域多次與菲律賓、越南等國爆發漁業糾紛，但似乎無意收斂其好戰姿態。中國政府21日提請全國人民代表大會常務委員會初次審議「漁業法」修訂草案，明列海警可驅逐「違法進入中國水域從事漁業活動的外國漁船」，並沒收其漁獲、罰款，甚至沒收船舶。

    香港明報22日指出，此次修法因強調「深化涉外漁業治理」、維護國家漁業權而備受關注，包括草案增設「監督管理」一章，對漁業執法機構（中國漁政）和海警機構的執法職責，以及監督檢查時可以採取的措施等做出規定。外界預料，相關修法將引起菲律賓、日本等國關切。

    中國在東海和南海多次與日本、菲律賓、越南等國發生漁業糾紛，尤其是近期在仁愛礁、黃岩島等南海爭議海域，中國海警和海上民兵驅趕菲國漁民、衝撞菲國公務船。中國和越南在西沙群島也經常出現漁業糾紛，但2國官方近年低調處理。

    中新社21日報導，「漁業法」修訂草案共7章88條，主要修改內容包括嚴格漁業捕撈管理、深化涉外漁業治理、強化漁業監督管理等6項，也修訂法律責任規定。草案重要內容之一，就是深化涉外漁業治理。

    草案做出4方面的針對性修改，一是鼓勵漁業對外交流與合作，積極參與國際漁業治理，鼓勵、扶持遠洋漁業的可持續發展，加強與周邊鄰國漁業合作，共同保護漁業資源。

    二，規定遠洋漁船應從「國家對外開放口岸」或「經批准的口岸」出入境，並接受口岸檢疫、檢查。

    三，規定漁業執法機構依照有關法律等，對外國漁船實施港口國、沿岸國監督檢查。外國漁船到中國港口裝卸漁獲，應經港口主管部門批准，到指定港口停泊並接受口岸檢疫檢查；被認定為從事非法捕撈活動的外國漁船，禁止進入中國港口。

    四，銜接「海警法」的規定，進一步界定海警機構的漁業執法權限，並規定對違法進入中國管轄水域從事漁業生產等活動的外國漁船，責令其離開或將其驅逐，並沒收其漁獲、罰款，甚至沒收船舶。

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