美《中國軍力報告》：北京「認知戰手法拙劣」效果打問號

美國國防部《中國軍力報告》指出，中國推動發展世界一流軍隊的努力，不僅限於傳統和核武能力，還包括心理戰和網路行動的結合體。（法新社檔案照）

2024/12/23 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部18日發表年度《中國軍力報告》（China Military Power），指出中國推動發展世界一流軍隊的努力，不僅限於傳統和核武能力，還包括心理戰和網路行動的結合體，即所謂的認知領域作戰（cognitive domain operations，CDO），目標是影響對手從一般民眾到高層官員所有人的思維和行為方式。

美國之音（VOA）報導，中國軍力報告指出，中國「認為控制現代戰場的資訊頻譜（information spectrum），是衝突初期取得資訊主導地位的關鍵因素」，「解放軍可能打算將認知戰做為一種不對稱能力，以阻止美國或第三方介入未來的衝突，或做為一種進攻能力來塑造觀念或分化社會」。對於中國軍方來說，「不戰而屈人之兵是戰爭的最高境界」。

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五角大廈的報告並未說明北京投入多少資源發展認知戰，但指出解放軍過去6年來花了部分時間，研究如何結合人工智慧（AI）等尖端技術，來製作深度偽造（deepfakes）和其他資料，以誤導美國大眾。

報告還指出，中國已要求百度、阿里巴巴和華為等科技大廠，使用生成式人工智慧（generative AI）來製作更好的影音資料，以及更有說服力的文字和圖像，但結果好壞參半。

美國情報官員一再指控中國、俄羅斯和伊朗等國，在11月總統大選前試圖利用以AI技術增強的影響力行動，但部分手法被認為頗為拙劣。美國科技巨擘微軟公司發現，北京此前製作「吸睛內容」的能力有所提高，但內容的覆蓋範圍和影響力仍有疑問。

美國情報官員也表示，北京的影響力作戰受挫，相較於俄羅斯等其他美國對手，中國情報機關對於瞭解美國人的心理有其障礙。中國則一再否認此類指控，並反指美國做賊喊捉賊。

不過，美國官員警告，中國的心理戰和網路戰取得驚人成就，最引人注目的是名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的駭客攻擊。美國國土安全部轄下網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）指出，「伏特颱風」一直在「努力嵌入、潛入我們最敏感的關鍵基礎設施，目的不是為了進行間諜活動，而是為了在台灣海峽發生重大危機時，造成破壞或干擾」。

五角大廈官員也表達相同的關切。美國國防部主管特種作戰的助理部長梅爾（Christopher Maier）指出，「我認為我們開始看到更多重點被放在認知領域…不僅鎖定我們的領導者，而且還廣及一般民眾，這不僅會腐蝕我們現有的機構，而且坦白說，很難預防和遏阻，」

梅爾向VOA表示，中國和俄羅斯等其他對手「將變得更咄咄逼人，願意冒更大的風險」，「他們會試圖利用我們認為完全不合適而且具有威脅性的方式，向我們的民眾傳達訊息」。

不過，梅爾質疑這種策略最終是否會產生預期效果，「資訊工具在與實體行動相結合，並以更具戰術性的方式使用時最有用。這是中國和俄羅斯有可能做的事情」，「但這些效果往往不會持續很長時間」。

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