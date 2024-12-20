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    提供「熱能彈藥」！南極海冰空前消退 引發風暴更頻繁

    南極的冰山。（法新社檔案照）

    南極的冰山。（法新社檔案照）

    2024/12/20 00:49

    〔編譯管淑平／綜合報導〕南極海冰急劇減少，正對全球氣候系統造成深遠影響。根據英國國家海洋中心（NOC）18日發表的研究報告，2023年南極海冰面積創下歷史新低紀錄後，使南冰洋（Southern Ocean）部份海域失去過去長期覆蓋其上的海冰，熱能逸散到大氣，發生風暴的頻率因此升高。

    《法新社》18日報導，科學家過去已知南極海冰流失會使企鵝族群數量減少、造成冰架因海水升溫而更易融化，以及削弱南冰洋吸收二氧化碳的能力。不過，英國國家海洋中心這份研究，著重在另一種後果：海洋向大氣釋放更多熱能，以及伴隨而來的更頻繁風暴。

    南極海冰從2016年以來一直在大幅消退，但是又以2023年為最，無法如以往在南半球冬季結凍恢復的海冰，規模達到破記錄的程度。英國國家海洋中心海洋學教授喬西（Simon Josey）和他的研究同僚，檢視2023年南冰洋海冰異常大量消退的3大區域，分析衛星影像、海洋與大氣，以及風速與溫度觀測數據顯示，這些新近出現因融冰而裸露的海域，平均逸散到大氣層的熱能，是2015年前較穩定期的大約2倍。

    這種情況伴隨著原本為海冰覆蓋的區域，風暴頻率增加。研究指出，「在這些海冰消退區域，2023年6到7月間風暴發生頻率，與1990到2015年期間相較，每月增加多達7天」。因海冰減少造成的海洋熱能逸散，也可能影響洋流循環和更大範圍的氣候系統。

    海洋是重要的氣候調節器和碳儲存槽，吸收90%溫室效應氣體產生、滯留在地表的過多熱能。尤其，海冰減少可能意味著，南冰洋更深層的低溫、高密度底層水的熱能吸收與儲存機制的改變。

    這份研究報告18日在《自然》（Nature）期刊發表，報告作者表示，有必要更深入分析海冰消融可能帶來更深遠的後果，「在連續幾個冬季反覆出現低冰層覆蓋率，將強化這些影響，也可能導致熱帶和北半球等更遠處發生深遠的變化」。

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