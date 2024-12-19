堅信地球是平的！YouTuber衝南極「目睹1幕」被打臉認錯了

地平說支持者飛往南極進行名為「最終實驗」的探索後，承認了自己多年來的錯誤，坦言「地球並非平的。」（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/12/19 23:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國YouTuber坎帕內拉（Jeran Campanella）是知名的地平說支持者，他為了驗證24小時太陽現象是否存在，飛往南極進行名為「最終實驗」的探索後，最終承認了自己多年來的錯誤。

根據《太陽報》報導，這次實驗共耗資3萬英鎊（約新台幣123萬元），由美國科羅拉多州牧師杜菲（Will Duffy）邀請了各4名「地平說」和「地圓說」的支持者共同參與。他們於12月中旬飛往南極，實地觀察南極夏季的永晝現象，試圖終結關於地球形狀的爭論。

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在現場直播中，坎帕內拉目睹太陽繞著南極大陸連續運行，從未消失在地平線下。他不得不承認這個現象與地平說理論相悖，「有時候我們會錯，我原以為不存在24小時的太陽，但現在我相信它確實存在。」然而，坎帕內拉仍未完全接受地球是完美球體的科學觀點。他補充說，「我不會說地球是完美的球體，但太陽的運行確實如圓球派所描述的，繞著南極運行。」

儘管坎帕內拉的態度有所轉變，但並非所有地平說支持者都因此信服。同為地平說倡導者的維茲特（Austin Witsit）堅稱24小時太陽現象只是一個「單一數據點」，不足以證明地球是球形。

根據地平說理論，地球是一個靜止的平面圓盤，周圍被「冰牆」（通常被認為是南極洲）包圍。他們認為這道冰牆阻隔了地球與外部世界，防止人們「掉出地球邊緣」。在他們的觀點中，南極洲不是一個大陸，而是一圈冰冷的屏障，受到政府的重重守護，以隱瞞其「真正的本質」。

此外，地平說支持者否認重力的存在。他們聲稱物體下落的現象並非因重力，而可能是由其他力量或「向上的加速度」造成的。同時，他們認為太陽和月亮並非繞地球運行，而是沿著平坦地球的上方圓形軌道移動，形成晝夜與季節的變化。

這些理論的支持者還常指出，從任何高度看地平線總是平直的，這與他們所認為的球形地球應該呈現明顯曲率的假設不符。他們甚至質疑航太機構，尤其是NASA，指控其參與了一場隱瞞地球真相的大規模陰謀，並認為所有來自太空的地球照片均經過偽造或操控。

Flat Earther Jeran Campanella goes on Antarctica expedition to prove theory only to discover it’s actually roundhttps://t.co/IQGFFYSNSA pic.twitter.com/CEdLnAF4Cu — SynCronus （@syncronus） December 17, 2024

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