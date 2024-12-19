中國籍男大生拿模型機槍衝日本派出所砸窗 稱「上海警指使」

中國男大生持假槍闖進日本派出所內搞破壞，被捕聲稱是上海警方脅迫他的。玩具槍示意圖。（資料照）

2024/12/19 21:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣（17日）逮捕住在神戶中央區22歲中國大學生，當時他拿著模型玩具槍，砸碎葺合派出所窗戶。當時68歲男性輔導員在派出所內，所幸未受傷。男大生被捕後聲稱，「是上海警方威脅我的」。

據《神戶新聞》報導，當時22歲中國男大生手持75公分長模型機關槍，闖進神戶市中央區二宮派出所。當時只有一名輔導員在裡面，嚇得躲在屋內打電話求救。警察回到現場發現，有一扇窗戶被打破，過濾監視器畫面確認嫌犯身分。

請繼續往下閱讀...

中國大學生被捕聲稱，「是上海警方的人告訴我，罪犯的證據儲存在警察局的電腦裡，希望能交給我們。要是不交出就把你和你的家人逮捕」。

而這名中國男大生的說詞，讓不少網友猜測他可能精神出現問題，才會說出令人匪夷所思的話。詳細情形仍待日本警方調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法