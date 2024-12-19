中國籍男大生拿模型機槍衝日本派出所砸窗 稱「上海警指使」
中國男大生持假槍闖進日本派出所內搞破壞，被捕聲稱是上海警方脅迫他的。玩具槍示意圖。（資料照）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣（17日）逮捕住在神戶中央區22歲中國大學生，當時他拿著模型玩具槍，砸碎葺合派出所窗戶。當時68歲男性輔導員在派出所內，所幸未受傷。男大生被捕後聲稱，「是上海警方威脅我的」。
據《神戶新聞》報導，當時22歲中國男大生手持75公分長模型機關槍，闖進神戶市中央區二宮派出所。當時只有一名輔導員在裡面，嚇得躲在屋內打電話求救。警察回到現場發現，有一扇窗戶被打破，過濾監視器畫面確認嫌犯身分。
請繼續往下閱讀...
中國大學生被捕聲稱，「是上海警方的人告訴我，罪犯的證據儲存在警察局的電腦裡，希望能交給我們。要是不交出就把你和你的家人逮捕」。
而這名中國男大生的說詞，讓不少網友猜測他可能精神出現問題，才會說出令人匪夷所思的話。詳細情形仍待日本警方調查。
「上海警察名乗る人物に情報求められ…」 交番の窓ガラスを損壊容疑 中国籍の大学生逮捕 葺合署 https://t.co/dAabmz5eeL— 神戸新聞 （@kobeshinbun） December 17, 2024
交番の窓ガラスをモデルガンで殴って割ったとして、兵庫県警葺合署は１７日、器物損壊の疑いで、神戸市中央区に住む中国籍の大学生の男（２２）を逮捕した。