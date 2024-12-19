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    加拿大變美國第51州？ 川普狂言：這是個好主意！

    美國總統當選人川普（右）稱，許多加拿大人都希望成為美國第51個州，他認為這是一個好主意。左為加拿大總理杜魯道。（法新社資料照）

    美國總統當選人川普（右）稱，許多加拿大人都希望成為美國第51個州，他認為這是一個好主意。左為加拿大總理杜魯道。（法新社資料照）

    2024/12/19 13:00

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普近日頻針對加拿大，除公然稱呼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）為「加拿大州州長」外，更稱讓加拿大成為美國第51州是好主意（a great idea）。

    川普18日在他旗下的社群平台真相社交（Truth Social）PO文表示：「沒有人能回答為什麼我們每年要補貼加拿大超過1億美元？這毫無意義！」川普稱，許多加拿大人都希望成為美國第51個州，他認為「這是一個好主意」。

    加拿大總理杜魯道日前前往海湖莊園與川普見面，川普告知，若是加拿大無法解決邊境安全與美加貿易逆差等問題，那他就會在上任的第一天，對所有加拿大商品徵收25%的關稅。

    杜魯道當場表示反對，因為這麼重的稅率會徹底扼殺加拿大的經濟，不過川普回覆他，如果加拿大得從美國身上「偷走」1000億美元（約合新台幣3.25兆元）才能生存的話，那還不如讓加拿大成為「美國的第51州」。

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