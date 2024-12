美國防部：中國2030將擁逾千核彈頭

美國國防部《2024年中國軍力報告》顯示,截至2024年中期,中國已擁有逾600枚核彈頭。圖為解放軍火箭軍戰略核武東風5B飛彈。(歐新社資料照)

2024/12/19 13:10

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國國防部18日公布《2024年中國軍力報告》(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)。報告顯示,截至2024年中,中國已擁有逾600枚核彈頭,預計至2030年將擁有超過1000枚。

軍力報告指出,中國軍力在未來10年將快速現代化、多元化,並擴大其核武力量。中國人民解放軍將尋求一支更大、更多樣化的核武力量,包括從低當量精確打擊飛彈,到百萬噸級洲際彈道飛彈的系統,讓其在升級階梯(escalation ladder)的每個階段都有可用選項。

國防部副助理部長蔡斯(Michael Chase)18日表示,「隨著時間推移,我們可以看到,他們(中國)已經擴展到『核三位一體』,解放軍海軍擁有彈道飛彈潛艦,進行威懾巡邏,正如我們在報告中介紹的;解放軍空軍也建置了核力量,透過增添具核能力的戰略轟炸機,執行核威懾和打擊任務。」

報告稱,北京正迅速擴張核力量。截至2024年,五角大廈估計中國的核彈頭庫存已超過600枚;到2030年,中國將擁有1000多枚可運用的核彈頭,其中多數將部署至更高的戰備級別,並將持續擴充其核力量至2035年,以確保在該年達成解放軍現代化建設的「基本完成」目標。

在中國國家主席習近平積極推動下,解放軍正朝向2049年達成「世界一流」軍隊的目標,建構全方位的核武力量無疑是重要里程碑。

報告分析,中國可能將新的「快中子增殖反應爐」和後處理設施用以生產鈽,藉此達成其核武計劃,儘管北京公開聲稱,這些技術只用於和平目的。

報告說,中國的陸基核武力量主要由不同基地模式的洲際彈道飛彈組成,並輔以戰區範圍內的道路移動系統。中國擁有約400枚洲際彈道飛彈,所有飛彈都可以打擊美國本土。

五角大廈補充,在中美及其他國家戰略競爭加劇的背景下,中國正積極擴大核武庫。華盛頓多次對中國核武庫的快速現代化表示擔憂。

