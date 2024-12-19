禽流感來襲！美國出現首例重症 患者病危

美國出現首例重症禽流感，病患病危。（資料照）

2024/12/19 12:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）證實，美國出現首例重症禽流感病例，患者目前在路易斯安那州住院，病情危急！

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）19日宣布該州進入緊急狀態，以「簡化和加快州政府因應禽流感的措施」。根據CDC數據，加州今年已確診33例人類禽流感病例。

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CDC表示，該名65歲以上、本身患有慢性病的路易斯安那州居民，因感染禽流感引發嚴重呼吸道疾病，目前情況危急。基因組數據顯示，該病患感染的病毒株與近期在美國野鳥和家禽中傳播的病毒株相同，也與加拿大和華盛頓州一些人類病例中的病毒株吻合，卻與在美國乳牛和部分家禽中傳播的病毒株不同。

CDC表示，該病患曾接觸自家後院染病和死亡的禽鳥，目前感染源仍在調查中。這也是美國首例與接觸後院家禽有關的人類禽流感病例。

根據CDC數據，自今年4月以來，美國已通報61例人類禽流感病例。幾乎所有確診病例都曾直接接觸受感染的牛隻或牲畜。CDC和各州衛生官員表示，在此之前，美國的人類禽流感病例都屬輕症，患者在接受抗病毒藥物治療後均已康復。

密蘇里州曾有1例住院病例，但衛生官員指出，該病患入院是由於其他健康問題，並非單純因為禽流感感染。

CDC指出，人類禽流感感染的症狀通常包括喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水或鼻塞、頭痛、肌肉或身體痠痛、疲勞和呼吸急促。較少見的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉和癲癇發作。感染程度從無症狀或輕微不適（如流感症狀）到更嚴重的疾病（如需住院治療的肺炎）都有可能。

CDC表示，目前尚未發現人傳人案例，一般大眾的感染風險低。然而，從事禽鳥、家禽或牛隻相關工作，或因休閒活動而接觸這些動物的人士，感染風險較高，應採取CDC建議的預防措施。

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