日本千葉縣50多歲夫妻身中多刀臥血泊亡 附近8民宅大火

日本千葉縣柏市昨晚驚傳，一男一女被鄰居發現倒臥在家中，全身佈滿刀傷不治身亡。（擷取自朝日新聞/X）

2024/12/19 11:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期日本社會頻頻發生襲擊事件，繼福岡縣國中生遇刺身亡、神岡縣7旬婦遭刺受傷後，千葉縣柏市昨晚也傳出，一對50多歲的夫婦在家中遇刺身亡，同時附近還有8棟民宅接連發生大火，導致1人失蹤、2人送醫。警方目前正調查兩起事件是否相關。

據《NHK》報導，警方於昨（18）日晚間6時10分接獲報案，稱千葉縣柏市高柳地區一棟民宅內，一對50多歲的夫妻倒在血泊，男子腹部及女子胸部等多處中刀。雖然緊急將2人送醫但仍宣告不治。報案的鄰居表示，發現2人被砍的10分鐘前，曾聽到屋內有女性爭吵的聲音。警方已將此案定性為凶殺案，正在釐清死者身分並追捕嫌疑人。

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與此同時，距離凶殺案現場約600公尺處的住宅區，有8棟房屋陸續傳出火災，造成1人失蹤，另有2名老人不適送醫，所幸無生命危險。對此，警方也在調查這對夫妻遇害案與火災是否有直接關聯。

日本千葉縣昨晚傳出夫妻遇刺身亡的同時，附近住宅區也發生8棟民宅起火事件。（擷取自@nakayokusiyo_15/X）

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