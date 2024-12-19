為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本千葉縣50多歲夫妻身中多刀臥血泊亡 附近8民宅大火

    日本千葉縣柏市昨晚驚傳，一男一女被鄰居發現倒臥在家中，全身佈滿刀傷不治身亡。（擷取自朝日新聞/X）

    日本千葉縣柏市昨晚驚傳，一男一女被鄰居發現倒臥在家中，全身佈滿刀傷不治身亡。（擷取自朝日新聞/X）

    2024/12/19 11:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期日本社會頻頻發生襲擊事件，繼福岡縣國中生遇刺身亡、神岡縣7旬婦遭刺受傷後，千葉縣柏市昨晚也傳出，一對50多歲的夫婦在家中遇刺身亡，同時附近還有8棟民宅接連發生大火，導致1人失蹤、2人送醫。警方目前正調查兩起事件是否相關。

    據《NHK》報導，警方於昨（18）日晚間6時10分接獲報案，稱千葉縣柏市高柳地區一棟民宅內，一對50多歲的夫妻倒在血泊，男子腹部及女子胸部等多處中刀。雖然緊急將2人送醫但仍宣告不治。報案的鄰居表示，發現2人被砍的10分鐘前，曾聽到屋內有女性爭吵的聲音。警方已將此案定性為凶殺案，正在釐清死者身分並追捕嫌疑人。

    與此同時，距離凶殺案現場約600公尺處的住宅區，有8棟房屋陸續傳出火災，造成1人失蹤，另有2名老人不適送醫，所幸無生命危險。對此，警方也在調查這對夫妻遇害案與火災是否有直接關聯。

    日本千葉縣昨晚傳出夫妻遇刺身亡的同時，附近住宅區也發生8棟民宅起火事件。（擷取自@nakayokusiyo_15/X）

    日本千葉縣昨晚傳出夫妻遇刺身亡的同時，附近住宅區也發生8棟民宅起火事件。（擷取自@nakayokusiyo_15/X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播