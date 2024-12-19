生於險境的恆星！ 超大黑洞身邊首度發現存在年輕聯星

在銀河系中心人馬座A星超大質量黑洞附近發現的聯星系統D9。（法新社）

2024/12/19 00:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家在位於銀河系中心的「人馬座A星（Sagittarius A*）」超大質量黑洞附近，發現存在一對聯星（Binary star），即兩個互相環繞的恆星，而且相當年輕。這是首次發現超大質量黑洞旁，也能存在年輕聯星系統。這項發現有助於天文學家了解，恆星在極端引力環境下如何存活，並且為探測存在於這類黑洞附近的行星鋪路。

根據「歐洲南方天文台（ESO）」17日發表的新聞稿和《美聯社》報導，幾乎每一個大型星系，其中心都有超大質量黑洞，在銀河系中心的人馬座A星質量約為太陽的400萬倍，這個黑洞相對平靜，僅偶爾吞噬靠近它的塵埃或氣體。之前天文學家已知，恆星可在黑洞附近形成，甚至環繞黑洞，但是從未見過一對聯星、而且相當年輕的恆星，能在離黑洞這麼近的極端環境下存在。

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聯星為兩個恆星圍繞共同的質量中心互繞。德國科隆大學和捷克馬薩里克大學合作的這份研究，是靠ESO的「甚大望遠鏡（VLT）」觀測數據，發現這個聯星系統，暫命名為D9。

研究團隊估計，D9年齡僅約270萬年，這對恆星保持恰到好處的距離：如果相距太遠，黑洞強大的引力將撕裂它們，使其分崩離析；若太接近又會迅速合併成一顆恆星。

研究報告第一作者、科隆大學天體物理學家佩斯克（Florian Peißker）說，「黑洞並非我們所想的那麼具破壞力」。馬薩里克大學天文物理學家札賈契克（Michal Zajaček）說，「D9系統清楚呈現出，恆星周圍有氣體、塵埃的跡象，這表示它可能是非常年輕的恆星系統，一定是在這個超大質量黑洞周圍形成的」。

儘管如此，D9這種穩定狀態將不會維持太久，預期在約100萬年內，這對恆星在黑洞引力影響下仍將合而為一，以如此年輕的系統而言，這是極短暫的時間。佩斯克說，「我們確實很幸運，恰逢其時觀測到這個系統」。

D9位於環繞人馬座A星的「S星團（S cluster）」中，該星團最神秘的是「G天體（G objects）」，G天體的行為表現像恆星，但是看起來又像是由氣體與塵埃組成的星雲。這份研究也為了解G天體提供新線索，研究團隊推測，這類天體可能是尚未合併的聯星，以及已合併恆星的殘留物質的混合體。

這項研究成果17日在《自然通訊（Nature Communications）》期刊發表。未參與這份研究的加州大學洛杉磯分校天文物理學家裘洛（Anna Ciurlo）指出，發現這對恆星相當有意思，而且不尋常，需要更多研究來確定這些天體，「這留下一些問題有待解開」。

在銀河系中心人馬座A星超大質量黑洞附近發現的聯星系統D9。（法新社）

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