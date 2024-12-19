為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭籍芭蕾壞男孩宣布離開俄羅斯 抱怨靈魂沒有歸屬感

    2024/12/19 05:36

    〔中央社〕烏克蘭出生的知名芭蕾舞者波路寧（Sergei Polunin）支持俄羅斯總統蒲亭，長期住在俄國，身上紋有蒲亭肖像刺青，但他今天宣布已決定與家人離開俄羅斯，並抱怨他的「靈魂」感覺處在不對的地方。

    波路寧有「芭蕾壞男孩」之稱，同時是烏克蘭及俄羅斯公民，曾發表歧視同性戀者及肥胖者及支持蒲亭（VladimirPutin）的言論，上身紋有蒲亭頭像的刺青。

    他素來自認為俄羅斯人，支持俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea），並且贊同對烏克蘭的軍事侵犯。

    但波路寧今天在社群媒體Instagram上發文表示：「我在俄羅斯的時光早已結束，此刻看來我已完成在這裡的使命。」

    波路寧指出，他將與家人離開俄羅斯，包括他的妻子葉蘭娜（Yelena）及3個孩子，但「目前還不清楚我們將前往何方」。

    他提及：「我的靈魂不在它的位置。感謝俄羅斯為我所做的一切。有時候，我的靈魂感覺自己不處於應該在的地方。」

    波路寧生於烏克蘭，3歲起在母親主導下學舞，他原想當足球員，母親卻要他跳舞，他後來進入倫敦皇家芭蕾舞學院，19歲就成為閃耀明星，但他性格反叛，並對藥物依賴。

    2012年，他離開皇家芭蕾舞團，宣稱舞蹈已成為沉重的束縛，失去了藝術家的靈魂。2017年，他推出以自己姓氏為名的舞蹈計畫，但節目完成度不高，受到尖刻批評。

    2019年，法國巴黎歌劇院（Opera de Paris）曾邀請波路寧演出「天鵝湖」，但因為他涉及歧視同性戀者和肥胖者，最後以「價值觀不符」為由撤回邀請。

    2022年，義大利一間劇院今天取消波路寧的演出，因為他在身體紋有統蒲亭的肖像刺青，網友由於他的預定演出而發起抗議。1131219

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播